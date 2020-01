Il programma di Sanremo 2020 serata per serata

Tutto è ormai pronto per il Festival di Sanremo 2020. Amadeus condurrà dal 4 all’8 febbraio Sanremo 70, un’edizione importante che celebra i 70 anni del Festival della Canzone Italiana. 10 co-conduttrici al suo fianco.

La scenografia del Teatro Ariston è stata svelata insieme alle prime immagini del palco sul quale si esibiranno 24 Campioni e 8 Nuove Proposte nel corso dei 5 giorni internamente dedicati alla kermesse canora.

TUTTO SU SANREMO 2020: CANZONI, CANTANTI E OSPITI

Il programma di Sanremo 2020 prevede l’esecuzione delle canzoni in gara nelle due categorie – Campioni e Nuove Proposte – ma anche ospiti italiani e internazionali, co-conduttori e co-conduttrici, la presenza fissa di Tiziano Ferro e molto altro.

Cosa accadrà durante le 5 serate del Festival di Sanremo 2020? Cosa vedremo sul palco del Teatro Ariston, chi si esibirà serata per serata? Quando canteranno i Big e cosa canteranno, quando invece si esibiranno le Nuove Proposte e cosa porteranno sul palco?

Proviamo a rispondere a tutto in questo articolo, una guida pratica verso le cinque serate del Festival di Sanremo 2020, in diretta su Rai1 da martedì 4 febbraio a sabato 8 febbraio.

Ecco cosa vedremo serata dopo serata al Festival di Sanremo 2020.

La prima serata del Festival di Sanremo 2020 – martedì 4 febbraio

Esibizione di 12 dei 24 Campioni in gara: ogni Campioni presenterà per la prima volta il brano inedito con il quale partecipa a Sanremo 2020. Le canzoni verranno votate dalla giuria demoscopia e verrà stilata una classifica di gradimento.

Esibizione di 4 degli 8 giovani delle Nuove Proposte in 2 sfide dirette da 2 concorrenti. Le canzoni verranno votate dalla giuria demoscopica. I 2 vincitori delle sfide dirette passeranno alla semifinale di venerdì 7 febbraio; gli altri 2 saranno eliminati.

Gli ospiti della prima serata di Sanremo 2020

A Sanremo, durante la prima serata, è attesa la presentazione del film Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino. All’Ariston sarà presente il cast composto da: Pier Francesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e dalla cantante Emma Marrone, qui in veste di attrice.

Sul palco di Sanremo è atteso Tiziano Ferro, presenza fissa nelle cinque serate. Spazio al mattatore Fiorello, anche lui ospite di più serate del Festival.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2020 – mercoledì 5 febbraio

Esibizione dei restanti 12 dei 24 Campioni in gara: ogni Campioni presenterà per la prima volta il brano inedito con il quale partecipa a Sanremo 2020. Le canzoni verranno votate dalla giuria demoscopia e verrà stilata una classifica di gradimento.

Esibizione dei restanti 4 degli 8 giovani delle Nuove Proposte in 2 sfide dirette da 2 concorrenti. Le canzoni verranno votate dalla giuria demoscopica. I 2 vincitori delle sfide dirette passeranno alla semifinale di venerdì 7 febbraio; gli altri 2 saranno eliminati.

Gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2020

Sul palco di Sanremo è atteso Tiziano Ferro, presenza fissa nelle cinque serate.

A Sanremo è in programma la reunion dei Ricchi E Poveri durante la seconda serata.

Spazio al mattatore Fiorello, anche lui ospite di più serate del Festival.

La terza serata del Festival di Sanremo 2020 – giovedì 6 febbraio

Esibizione dei 24 Campioni con canzoni edite, appartenenti al repertorio della storia del Festival. I 24 Campioni eseguiranno cover e potranno scegliere se esibirsi in duetto con altri artisti (esterni alla kermesse canora) oppure in solitaria.



LE COVER E I DUETTI DI SANREMO 2020



Gli artisti verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto della serata Cover e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica dei 24 Campioni. Sarà facoltà di Rai-Direzione di Rai Uno premiare l’interpretazione della Canzone di Sanremo 70 più votata in Serata.

Non è prevista l’esibizione delle Nuove Proposte.

Gli ospiti della terza serata di Sanremo 2020

Sul palco di Sanremo è atteso Tiziano Ferro, presenza fissa nelle cinque serate. Nella terza serata duetterà con Massimo Ranieri.

Sono attesi due ospiti internazionali: Mika e Lewis Capaldi. I due artisti si aggiungono a tutti coloro che duetteranno con i Big in gara sulle cover della tradizione del Festival.

A Sanremo è atteso l’intervento di Roberto Benigni.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2020 – venerdì 7 febbraio

Esibizione dei 24 Campioni con le canzoni in gara al Festival.

A votare sarà la giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web presente al Festival. La media tra le percentuali di voto della serata e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica di gradimento.

Esibizione dei 4 semifinalisti delle Nuove Proposte in 2 sfide dirette a 2 concorrenti. I 2 vincitori delle sfide dirette accederanno alla finale Nuove Proposte da disputare nel corso della stessa serata, gli altri 2 saranno eliminati. La votazione avverrà tramite sistema misto. A votare sarà: la giuria demoscopica, la giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web presente al Festival e il pubblico da casa attraverso televoto.

Esibizione dei 2 finalisti delle Nuove Proposte in una sfida diretta. Il vincitore della sfida sarà il vincitore della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020, l’altro sarà il secondo classificato. La votazione avverrà tramite sistema misto. A votare sarà: la giuria demoscopica, la giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web presente al Festival e il pubblico da casa attraverso il televoto.

Gli ospiti della quarta serata di Sanremo 2020

All’Ariston arriva la super star internazionale Dua Lipa. Spazio alla storia della musica italiana con Johnny Dorelli.

Sul palco di Sanremo è atteso Tiziano Ferro, presenza fissa nelle cinque serate.

La quinta serata, finale del Festival di Sanremo 2020 – sabato 8 febbraio

Esibizione dei 24 Campioni con le canzoni in gara al Festival. La votazione avverrà con sistema misto. A votare sarà: la giuria demoscopica, la giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web presente al Festival e il pubblico da casa attraverso televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/artisti.

Riproposizione delle prime 3 canzoni in classifica attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione (RVM) dell’ultima esibizione effettuata (o di parte di questa). Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà ad una nuova fase di voto con sistema misto. A votare sarà: la giuria demoscopica, la giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web presente al Festival e il pubblico da casa attraverso televoto.

La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta esclusivamente da quest’ultima votazione sarà la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2020. Verrà quindi proclamato l’artista vincitore di Sanremo 2020. Verrà proclamato anche il secondo e il terzo classificato di Sanremo 70. Verranno inoltre assegnati gli altri premi: Premi della Critica, Premio al Miglior Testo e Premio alla Migliore Composizione Musicale.

Gli ospiti della quinta serata, finale di Sanremo 2020

Sul palco di Sanremo è atteso Tiziano Ferro, presenza fissa nelle cinque serate.

Ci sarà inoltre il cast del film La Mia Banda Suona Il Pop di Fausto Brizzi: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Donatella Finocchiaro.

Si attendono conferme sulla presenza di Ultimo e di Zucchero.