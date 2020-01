Tutto su Sanremo 2020: canzoni, cantanti e ospiti

Tutte le news su Sanremo 2020: cosa vedremo al Festival della Canzone Italiana quest’anno? Giunto all’edizione numero 70, Sanremo è affidato alla direzione artistica di Amadeus, anche conduttore della kermesse canora con una serie di co-conduttrici e la presenza fissa di Tiziano Ferro.

Cinque le serate del Festival di Sanremo 2020, come tradizione vuole: la kermesse andà in scena da martedì 4 febbraio 2020 a sabato 8 febbraio 2020 ed accoglierà una gara Nuove Proposte ed una gara Campioni.

24 i Campioni scelti da Amadeus, 24 le canzoni in gara per la categoria dei Big; 8 invece i giovani delle Nuove Proposte e 8 le canzoni già edite che presenteranno in gara.

La finale della sezione Nuove Proposte è fissata a venerdì 7 febbraio 2020 mentre la finale dei Campioni andrà in scena sabato 8 febbraio e decreterà il vincitore di Sanremo 70. Verranno annunciati nella stessa serata il secondo e il terzo classificato della kermesse.

Le canzoni di Sanremo 2020

32 saranno le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2020, un’edizione particolarmente importante per la Rai. Nel 2020, infatti, il Festival compie 70 anni e dedicherà uno spazio ai migliori momenti delle 69 edizioni passate, attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo.

Le 32 canzoni in gara però non avranno nulla a che fare con la storia di Sanremo: sono i singoli di lancio dei nuovi progetti discografici di Campioni e Nuove Proposte, sul palco dell’Ariston in gara.

Le 24 canzoni dei Campioni sono inedite e verranno presentate per la prima volta dal vivo nel corso delle prime due serate del Festival, 12 martedì 4 febbraio e 12 mercoledì 5 febbraio.

Le 8 canzoni delle Nuove Proposte sono invece edite, già note dal mese di dicembre. Verranno presentate 4 nel corso della prima serata di martedì 4 febbraio e 4 nella seconda serata di mercoledì 5 febbraio. I Giovani non si esibiranno giovedì 6 febbraio per poi disputare la semifinale di categoria e la finale entrambe venerdì 7 febbraio, quando conosceremo il nome del vincitore delle Nuove Proposte.

I cantanti di Sanremo 2020

32 sono i partecipanti in gara a Sanremo 2020: 24 tra i Campioni e 8 tra le Nuove Proposte. Tra i Campioni ci sono due gruppi musicali: Le Vibrazioni e i Pinguini Tattici Nucleari; tra i Giovani è invece presente il duo composto da Gabriella Martinelli e Lula.

Tanti giovani tra i Big in gara, pochi quelli che possono vantare concerti nei palasport, diversi coloro che hanno annunciato concerti dal vivo dopo il periodo sanremese, tra club e teatri ma anche palasport (Pinguini Tattici Nucleari, Riki).

Tutti hanno in serbo un nuovo progetto discografico, che sia una raccolta di successi (è il caso di Marco Masini che festeggia 30 anni di carriera), un repack (una riedizione del disco precedentemente rilasciato con l’aggiunta del pezzo di Sanremo e di qualche altro brano inedito), oppure un disco di inediti vero e proprio (con canzoni nuove, oltre al brano di Sanremo).

Gli ospiti di Sanremo 2020

Amadeus – direttore artistico di Sanremo 70 – ha annunciato i primi ospiti del Festival in conferenza stampa ma nuovi nomi si aggiungono di giorno in giorno al cast degli attesi all’Ariston.

Ospiti italiani ed internazionali, cantanti ed attori, sono in programma nel corso delle 5 serate del Festival di Sanremo 2020 e la lista dei personaggi attesi in Liguria a febbraio è in continuo aggiornamento!

