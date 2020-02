Scaletta prima serata Sanremo 2020, programma e ospiti del 4 febbraio

Parte martedì 4 febbraio 2020 il 70° Festival di Sanremo. Alla conduzione c’è Amadeus, direttore artistico della kermesse canora dedicata alla musica italiana.

La scaletta della prima serata di Sanremo 2020 prevede le esibizioni dei primi 12 Campioni in gara (i restanti 12 si esibiranno nella seconda serata ci mercoledì 5 febbraio 2020). Non solo la gara Big: la scaletta della prima serata di Sanremo 2020 prevede anche l’esibizione di alcuni ospiti.

TUTTO SU SANREMO 2020: CANZONI, CANTANTI E OSPITI

Il programma della prima serata di Sanremo 2020, martedì 4 febbraio 2020

Cosa vedremo nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2020? Il programma è ormai noto e comprende le performance degli artisti in gara nella categoria dei Campioni e delle Nuove Proposte ma anche diversi ospiti sul palco.

Grande attesa c’è per la presenza di Tiziano Ferro, all’Ariston tutte e cinque le sere proprio a partire da martedì 4 febbraio.

La gara dei Campioni di Sanremo 2020, prima serata

Il programma di Sanremo 2020 per la prima serata prevede l‘esibizione di 12 dei 24 Campioni in gara con il brano inedito sanremese. Ogni Campioni presenterà per la prima volta il brano che ha portato al Festival



Le canzoni verranno votate dalla giuria demoscopia e verrà stilata una classifica di gradimento.

La gara delle Nuove Proposte di Sanremo 2020, prima serata

Il programma della prima serata di Sanremo 2020 prevede l‘esibizione di 4 degli 8 giovani delle Nuove Proposte in 2 sfide dirette da 2 concorrenti. Gli altri 4 concorrenti delle Nuove Proposte si esibiranno nella seconda serata di mercoledì 5 febbraio 2020.

Le canzoni verranno votate dalla giuria demoscopica. I 2 vincitori delle sfide dirette passeranno alla semifinale di venerdì 7 febbraio; gli altri 2 saranno eliminati.

Gli ospiti di Sanremo 2020, prima serata

Spazio al cinema e alla musica nella prima serata del Festival di Sanremo 2020. Martedì 4 febbraio, sul palco del Teatro Ariston c’è il cast del film Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino. Presenti a Sanremo Pier Francesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e la cantante Emma Marrone, che si esibirà anche dal vivo con alcuni pezzi del suo album Fortuna.

Nella prima serata grande attesa c’è per Tiziano Ferro e per il ritorno del mattatore Fiorello.

La prima serata del Festival di Sanremo accoglie il ritorno della coppia Al Bano e Romina Power, per la presentazione di un brano inedito.