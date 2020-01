Tutti i cantanti di Sanremo 2020, Campioni e Nuove Proposte

Si terrà al Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai1 il 70° Festival di Sanremo. In questo articolo ricapitoliamo tutti i cantanti di Sanremo 2020, suddivisi tra la gara dei Campioni e quella delle Nuove Proposte per un totale di 32 artisti, 24 tra i Big e 8 tra i Giovani.

Mentre le canzoni delle Nuove Proposte sono già edite, disponibili per l’ascolto da settimane, quelle dei Campioni verranno presentate per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo, tra la prima e la seconda serata della gara.

Il Festival di Sanremo è in programma da martedì 4 a sabato 8 febbraio con la conduzione di Amadeus, direttore artistico del Festival numero 70, un’edizione celebrativa dei primi 70 anni di canzone italiana a Sanremo.

SCOPRI I DUETTI E LE COVER DI SANREMO 2020!

I Campioni di Sanremo 2020

Achille Lauro

Achille Lauro a Sanremo 2020 presenta il brano Me Ne Frego. Per Achille Lauro è la seconda partecipazione al Festival dopo il successo di Rolls Royce dello scorso anno. Il singolo sanremese anticipa il nuovo album dal titolo 1990, seguito di 1969.

LA SCHEDA DI ACHILLE LAURO

Alberto Urso

Alberto Urso a Sanremo 2020 presenta il brano Il Sole Ad Est, che prende il titolo dal suo ultimo album di inediti. Vincitore in carica del talent show Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso è pronto a fare il suo debutto sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival numero 70.

LA SCHEDA DI ALBERTO URSO

Anastasio

Anastasio a Sanremo 2020 presenta il brano Rosso Di Rabbia, che anticipa l’album Atto Zero. Ha vinto X Factor 12 e a Sanremo è stato ospite lo scorso anno per un monologo con Claudio Bisio sul rapporto tra padre e figlio.

LA SCHEDA DI ANASTASIO

Bugo e Morgan

Bugo e Morgan a Sanremo 2020 portano il brano Sincero, come sincero è il rapporto di amicizia che porta i due a calcare insieme il palco del Teatro Ariston. Sincero anticipa il nuovo album di Bugo, che contiene anche un duetto con Ermal Meta.

LA SCHEDA DI BUGO E MORGAN

Diodato

Diodato a Sanremo 2020 presenta il brano Fai Rumore, che anticipa il rilascio del disco Che Vita Meravigliosa. L’album prende il titolo dal singolo precedente scritto per il film La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek.

LA SCHEDA DI DIODATO

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 porta il brano Musica (E Il Resto Scompare). Per l’ereditiera è la prima volta sul palco dell’Ariston.

LA SCHEDA DI ELETTRA LAMBORGHINI

Elodie

Elodie a Sanremo 2020 presenta il brano Andromeda, scritto da Mahmood. Dopo un 2019 all’insegna delle hit, gli occhi sono puntati su di lei che rilascia il disco This Is Elodie.

LA SCHEDA DI ELODIE

Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti a Sanremo 2020 porta il brano Baciami Adesso, dall’album Nigio. Era in gara tra i Campioni già lo scorso anno con il toccante singolo Nonno Hollywood.

LA SCHEDA DI ENRICO NIGIOTTI

Francesco Gabbani

Francesco Gabbani a Sanremo 2020 presenta il singolo Viceversa. Per Gabbani, il palco del Teatro Ariston rappresenta un gradito ritorno dopo il trionfo del 2017 con Occidentali’s Karma.

LA SCHEDA DI FRANCESCO GABBANI

Giordana Angi

Seconda classificata nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, alle spalle di Alberto Urso, Giordana Angi a Sanremo 2020 porta il brano Come Mia Madre. Autrice per Tiziano Ferro – co-conduttore della kermesse canora, c’grande attesa per l’ascolto del nuovo pezzo di Giordana.

LA SCHEDA DI GIORDANA ANGI

Irene Grandi

Irene Grandi a Sanremo 2020 presenta il nuovo singolo dal titolo Finalmente Io, scritto da Vasco Rossi. L’artista festeggia i suoi primi 25 anni di carriera in vista del nuovo disco.

LA SCHEDA DI IRENE GRANDI

Junior Cally

Junior Cally a Sanremo 2020 porta il brano No Grazie. La sua presenza tra i 24 Campioni del Festival ha suscitato scalpore sin dal momento dell’annuncio.

LA SCHEDA DI JUNIOR CALLY

Le Vibrazioni

Le Vibrazioni a Sanremo 2020 portano il brano Dov’è, anticipazione del nuovo disco di inediti. Il gruppo guidato dalla voce di Francesco Sarcina è tornato in attività dopo alcuni anni di pausa con un brano che resta in testa sin dal primo ascolto.

LA SCHEDA DE LE VIBRAZIONI

Levante

Levante a Sanremo 2020 presenta il brano Tiki Bom Bom che anticipa un repack del disco Magmamemoria. Per l’artista si tratta della prima partecipazione al Festival della Canzone Italiana.

LA SCHEDA DI LEVANTE

Marco Masini

Marco Masini a Sanremo 2020 presenta il brano Il Confronto e festeggia 30 anni di carriera con un successivo album celebrativo che raccoglie i suoi più grandi successi.

LA SCHEDA DI MARCO MASINI

Michele Zarrillo

Michele Zarrillo a Sanremo 2020 porta il brano Nell’Estasi O Nel Fango e torna al Teatro Ariston a tre anni di distanza dalla precedente partecipazione al Festival.

LA SCHEDA DI MICHELE ZARRILLO

Paolo Jannacci

Paolo Jannacci a Sanremo 2020 presenta il singolo Voglio Parlarti Adesso. Figlio d’arte, rilascerà una nuova versione dell’album d’esordio, Canterò, in occasione della kermesse canora.

LA SCHEDA DI PAOLO JANNACCI

Piero Pelù

Piero Pelù a Sanremo 2020 presenta il brano Gigante. Il leader dei Litfiba è tra i 24 Campioni del Festival in qualità di artista solista e rilascerà un album di inediti.

LA SCHEDA DI PIERO PELU’

Pinguini Tattici Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo 2020 portano il brano Ringo Starr. Il titolo rende omaggio alla star inglese ed anticipa un tour nei palasport in programma per il 2020.

LA SCHEDA DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI

Rancore

Rancore a Sanremo 2020 presenta il brano Eden, estratto dal nuovo disco. Il rapper era sul palco del Festival anche l’anno scorso, in duetto con Daniele Silvestri.

LA SCHEDA DI RANCORE

Raphael Gualazzi

Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 presenta la canzone Carioca. Molto apprezzato all’estero, potrebbe essere il candidato ideale per rappresentare il Paese all’Eurovision Song Contest 2020.

LA SCHEDA DI RAPHAEL GUALAZZI

Riki

Riki a Sanremo 2020 porta il brano Lo Sappiamo Entrambi. Secondo classificato ad Amici di Maria De Filippi e vincitore della categoria canto nel 2016, debutta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nel 2020 prima del rilascio del nuovo album.

LA SCHEDA DI RIKI

Rita Pavone

Rita Pavone a Sanremo 2020 presenta la canzone Niente (Resilienza 74) che segna il suo ritorno al Festival 48 anni dopo l’ultima esibizione.

LA SCHEDA DI RITA PAVONE

Tosca

Tosca a Sanremo 2020 presenta il brano Ho Amato Tutto che segue l’album Morabeza. Nel 1997 ha vinto il Festival con il brano Vorrei Incontrarti Fra Cent’Anni, in duetto con Ron.

LA SCHEDA DI TOSCA

Le Nuove Proposte di Sanremo 2020

Leo Gassmann

Figlio d’arte, ex concorrente di X Factor, Leo Gassmann presenta a Sanremo 2020 il brano Vai Bene Così, una lettera d’incoraggiamento a se stessi.

LA SCHEDA DI LEO GASSMANN

Matteo Faustini

Matteo Faustini a Sanremo 2020 presenta il brano Nel Bene E Nel Male, una ballad che contiene pezzi recitati.

LA SCHEDA DI MATTEO FAUSTINI

Fadi

Fadi a Sanremo 2020 presenta il brano Due Noi. Fadi è il nome d’arte di Thomas Olowarotimi Fadimiluyi.

LA SCHEDA DI FADI

Marco Sentieri

Il rapper napoletano Marco Sentieri a Sanremo 2020 presenta il brano Billy Blu, contro il bullismo.

LA SCHEDA DI MARCO SENTIERI

Fasma

Fasma a Sanremo 2020 presenta il singolo Per Sentirmi Vivo, un incontro tra rap e trap che anticipa l’album in uscita.

LA SCHEDA DI FASMA

Tecla Insolia

Vincitrice di Sanremo Young e per questo di diritto in gara tra le Nuove Proposte, Tecla Insolia presenta a Sanremo 2020 il brano 8 Marzo.

LA SCHEDA DI TECLA INSOLIA

Eugenio In Via Di Gioia

Gli Eugenio In Via Di Gioia a Sanremo 2020 presentano il brano Tsunami che anticipa il tour in programma a marzo.

LA SCHEDA DEGLI EUGENIO IN VIA DI GIOIA

Gabriella Martinelli e Lula

Gabriella Martinelli e Lula a Sanremo 2020 portano il brano Il Gigante D’Acciaio, con testo ispirato all’Ilva di Taranto.

LA SCHEDA DI GABRIELLA MARTINELLI E LULA