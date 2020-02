Scaletta quarta serata Sanremo 2020, programma e ospiti finale giovani del 7 febbraio

Si torna alla presentazione dei brani in gara a Sanremo 2020 nel corso della quarta serata che si apre con la semifinale delle Nuove Proposte.

La quarta serata di Sanremo 2020 vede Amadeus alla conduzione, affiancato da diversi ospiti.

A votare sarà la giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web presente al Festival. La media tra le percentuali di voto della serata e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica di gradimento.

Il programma della quarta serata di Sanremo 2020, venerdì 7 febbraio 2020

Spazio ai giovani e ai Campioni nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Le 4 Nuove Proposte ancora in gara disputeranno la semifinale per arrivare in due alla finale. Conosceremo a fine puntata il nome del vincitore della categoria.

Per i Campioni è invece attesa una nuova esibizione.

La gara delle Nuove Proposte di Sanremo 2020, venerdì 6 febbraio

Si parte con la semifinale delle Nuove Proposte che vede in gara i 4 semifinalisti dei Giovani in 2 sfide a coppia. I 2 vincitori delle sfide andranno a disputare la finale delle Nuove Proposte. Spazio ai giovani dunque, dopo la pausa della terza serata di giovedì 6 febbraio, interamente dedicata alle cover e ai duetti dei 24 Campioni.

Nella quarta serata di Sanremo 2020 è in programma la votazione avverrà tramite sistema misto. A votare sarà: la giuria demoscopica, la giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web presente al Festival e il pubblico da casa attraverso televoto.

Dopo la semifinale, nella serata di venerdì 7 febbraio è attesa ala finale delle Nuove Proposte ovvero l’esibizione dei 2 finalisti delle Nuove Proposte in una sfida diretta. Il vincitore della sfida sarà il vincitore della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2020, l’altro sarà il secondo classificato. La votazione avverrà tramite sistema misto. A votare sarà: la giuria demoscopica, la giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web presente al Festival e il pubblico da casa attraverso il televoto.

La gara dei Campioni di Sanremo 2020, venerdì 6 febbraio

Sul fronte della gara dei Campioni è attesa la terza esibizione dei 24 artisti scelti da Amadeus. Dopo l’esibizione della serata Sanremo 70, con una cover scelta tra le canzoni più significative del Festival, i Big tornano al proprio pezzo in gara.

Gli ospiti della quarta serata di Sanremo 2020

Spazio alla musica internazionale con Dua Lipa ma anche alla storia della musica italiana con Johnny Dorelli.

Sul palco di Sanremo è atteso Tiziano Ferro, presenza fissa nelle cinque serate. Ci sarà il ballerino Ivan Cottini, affetto da sclerosi multipla e il cantante trap Ghali.