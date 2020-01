Dua Lipa a Sanremo 2020 dopo il nuovo singolo Physical

Dua Lipa a Sanremo 2020 fa il suo debutto all’Ariston nella serata del 7 febbraio. L’artista britannica è inoltre in procinto di rilasciare il suo nuovo singolo, che immetterà sul mercato a cominciare dal 31 gennaio.

Nata da genitori originari del Kosovo, Dua Lipa nasce e cresce a Londra, dove perfeziona anche il suo talento musicale. Già numerose anche le collaborazioni con alcuni artisti italiani, a cominciare da Annalisa Scarrone, con la quale ha inciso Used To You inserita nell’album della cantautrice savonese, Se Avessi Un Cuore.

Chi è Dua Lipa

Dua Lipa nasce a Londra il 22 agosto 1995, dopo che i suoi genitori, da Pristina, avevano deciso di trasferirsi in Inghilterra e risiedere nel quartiere di Hampstead. Torna in Kosovo nel 2006 e inizia a frequentare la Mileniumi i Tretë di Pristina.

La sua storia musicale inizia con la pubblicazione di alcune cover dei suoi artisti preferiti. Tra questi, si contano i nomi di P!nk, Nelly Furtado e Christina Aguilera. Nel 2010 torna a Londra con l’intenzione di intraprendere la carriera artistica. Inizia quindi a studiare alla Parliament Hill School e torna alla Sylvia Young Theatre School, che aveva frequentato da bambina.

Il 2015 è l’anno in cui inizia a lavorare al suo album di debutto, che rilascerà per l’etichetta Warner Music. Arriva quindi il primo singolo, New Love, che producono Emilie Haynie e Andrew Wyatt. Il suo secondo singolo arriva subito, nel mese di ottobre, e si intitola Be The One.

Del 18 febbraio 2016 è invece il terzo singolo Last Dance, al quale fa seguire Hotter Than Hell, che invece ha pubblicato il 6 maggio. Arriva quindi Blow Your Mind, canzone che le è valsa l’ingresso nella US Billboard Hot 100, con la Billboard Dance Club Songs e la Billboard Mainstream Top 40 chart. Nel 2017, ingaggia la collaborazione con Martin Garrix e rilascia il singolo Scared To Be Lonely.

L’album di debutto che porta il suo nome arriva il 2 giugno 2017, insieme al nuovo singolo di lancio New Rules. Raggiunge Glastonbury Festival nel mese di giugno e si fa largo nella musica internazionale con una serie di partecipazioni come headliner dei maggiori festival in giro per il mondo. Continua il suo lavoro come modella, diventando testimonial di Patrizia Pepe nel 2017 per la campagna pubblicitaria Bang Bang.

Nel 2018, riceve 5 candidature ai Brit Awards per British Female Solo Artist, British Breakthrough Act, MasterCard British Album of The Year (Dua Lipa), British Single of The Year (New Rules) e British Video of The Year (New Rules). Per la prima volta nella storia delle premiazioni, un’artista donna riceva cinque candidature. Nello stesso anno, rilascia il singolo One Kiss con Calvin Harris. Con Andrea Bocelli, ha invece interpretato If Only.

Il 2019 è invece l’anno del Grammy Awards, che riceve come miglior artista esordiente e miglior registrazione dance per il singolo Electricity e che ha realizzato in collaborazione con Silk City.

Future Nostalgia è invece il titolo del nuovo progetto discografico, che sarà rilasciato il 3 aprile 2020. Il disco è stato anticipato dal singolo Don’t Start Now, che ha rilasciato nel novembre scorso. Già annunciato il tour in Europa. Il prossimo singolo, Physical, è atteso per il rilascio il 31 gennaio 2020.

Dua Lipa a Sanremo 2020

Dua Lipa parteciperà a Sanremo 2020 come ospite nella serata del 7 febbraio, quindi quella di venerdì.