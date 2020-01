Amadeus a Sanremo 2020: tutto sul direttore artistico e conduttore del Festival

La presenza di Amadeus a Sanremo 2020 suggella la 70esima edizione della kermesse del Teatro dell’Ariston. Il direttore artistico e conduttore del Festival verrà affiancato da 10 co-conduttrici scelte da lui stesso, e l’appuntamento con la venue più attesa della musica italiana sarà dal 4 all’8 febbraio anche in diretta televisiva su Rai 1.

Chi è Amadeus

Al secolo Amedeo Umberto Rita Sebastiani, Amadeus nasce a Ravenna il 4 settembre 1962.

Trasferitosi a Verona in tenera età per via del lavoro del padre, dopo aver terminato la scuola dell’obbligo inizia la sua attività di disc jockey presso l’emittente locale Radio Verona e successivamente, dal 1984 al 1986, collabora con Radio Blu. Proprio da quest’ultima, durante un collegamento con il Festivalbar 1986 entra in contatto con Claudio Cecchetto. Per lui registrerà un’audiocassetta come dimostrazione delle sue capacità e Cecchetto, convinto, lo fa debuttare su Radio Deejay lo stesso anno.

Al suo fianco ci sono gli esordienti Fiorello, Marco Baldini e Jovanotti e l’esperienza durerà fino al 1994, dopodiché continuerà su Radio Capital Music Network dove troverà Luca Laurenti, Stefano Tacconi e Digei Angelo, oltre al popolare Gerry Scotti.

In quegli anni, quasi in contemporanea, esordisce come conduttore televisivo nel 1988 con il programma 1, 2, 3 Jovanotti su Italia 1 per poi lavorare su Deejay Television, un’occasione in cui si fa notare da Vittorio Salvetti che nel 1993 gli affida la conduzione del Festivalbar affiancato da Fiorello, Claudio Cecchetto e Federica Panicucci.

Dal 1993 condurrà per cinque anni la kermesse estiva come conduttore del Festivalbar 1994, Festivalbar 1995 e delle edizioni del 1996 e 1997. Nel 1996 arriva a condurre Buona Domenica insieme a Claudio Lippi e Lorella Cuccarini su Canale 5.

Il 1998 è l’anno di Matricole e Meteore, in onda su Italia 1, rispettivamente al fianco di Simona Ventura e Gene Gnocchi con Alessia Merz.

Nel 1999 sbarca in Rai dove conduce Festa Di Classe sul secondo canale ma nello stesso anno arriva il suo primo approdo nel contesto del Festival di Sanremo, quando durante l’edizione condotta da Fabio Fazio entra a far parte della giuria di qualità.

Il 1999 è anche l’anno della conduzione di Domenica In su Rai 1 e l’anno successivo conduce l’ultima edizione di In Bocca Al Lupo dopo l’uscita di Carlo Conti.

Sarà il 2002 l’anno che lo consacra come “signore del pre-serale”: dopo il rinnovo del contratto Rai che lo vincola all’azienda per altri due anni – si vociferava su un suo ritorno in Mediaset – Amadeus lancia su Rai 1 L’eredità durante l’estate, un gioco televisivo ideato insieme a Stefano Santucci e che si rivela un grande successo.

Nel 2004 Rai rinnova ulteriormente il contratto per altri due anni e conduce la prima edizione di Music Farm su Rai 2, ma nel 2006 Amadeus ritorna definitivamente in Mediaset con un contratto che lo lega all’azienda di Piersilvio Berlusconi per due anni.

Dopo l’esperienza con 1 contro 100 e Canta E Vinci, quest’ultima condotta con Checco Zalone, nel 2009 Amadeus ritorna alla Rai con un contratto firmato fino al 2012.

Il successo in Rai arriva con Mezzogiorno In Famiglia che conduce per 4 anni, dal 2010 al 2014 dopo un rinnovo del contratto. La seconda decade dei 2000 lo porterà al successo con le partecipazioni a Tale E Quale Show e soprattutto con la conduzione di Reazione A Catena, e con I Soliti Ignoti e le varie conduzioni dello speciale di Capodanno L’Anno Che Verrà Amadeus afferma maggiormente il suo successo come conduttore televisivo.

Quanto guadagna Amadeus a Sanremo 2020?

Secondo una stima pubblicata sul quotidiano Il Giornale, che in un articolo ha dedicato spazio ai cachet di tutte le presenze del Festival – ospiti, conduttore e co-conduttrici – Amadeus a Sanremo 2020 incasserebbe una cifra che oscilla tra i 500.000 e i 600.000 euro e sarebbe il più pagato dell’intero cast.

Amadeus a Sanremo 2020

L’annuncio della presenza di Amadeus a Sanremo 2020 è stato dato il 2 agosto 2019 e il popolare conduttore televisivo sarà conduttore e direttore artistico del 70esimo Festival della Canzone Italiana al fianco di 10 co-conduttrici, tanti ospiti italiani e internazionali e con la partecipazione di 24 Campioni e 8 giovani per la categoria Nuove Proposte, dopo aver condotto anche Sanremo Giovani nel dicembre 2019.