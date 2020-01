La Mia Banda Suona Il Pop di Fausto Brizzi: trama, cast e personaggi

La settantesima edizione del Festival di Sanremo, che inizierà il 4 febbraio 2020, sembrerebbe essere ricca di contenuti: sul prestigioso palco dell’Ariston, nel corso della serata finale, ci sarà anche Christian De Sica. L’attore promuoverà il nuovo film del regista Fausto Brizzi, intitolato La Mia Banda Suona Il Pop, che arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 20 febbraio.

La foto di Christian De Sica (Fonte: Facebook)

A confermarlo è stato lo stesso De Sica, durante un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica Viva Sanremo trasmessa su Radio2. A quanto pare, l’attore offrirà agli spettatori una performance corale. Durante l’ultima serata della manifestazione, Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi si esibiranno sul palco del Festival di Sanremo con una canzone scritta appositamente per il nuovo film del regista italiano.

Quest’anno sarò presente per la serata finale insieme a Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi. Insieme canteremo questa canzone che abbiamo inciso per il film di Fausto Brizzi La Mia Banda Suona Il Pop, quindi parteciperò come cantante!

Sono queste le parole rilasciate da De Sica, che conclude dicendo:

In passato mi hanno proposto di presentare il Festival, ma prima ero impegnato con le riprese del film ‘Natale sul Nilo’ e un’altra volta avevo paura di farlo e ho rifiutato, se me l’offrissero oggi lo farei.

La trama di La Mia Banda Suona Il Pop di Fausto Brizzi

L’appellativo dell’ultimo film di Fausto Brizzi, in uscita a partire dal prossimo 20 febbraio, si ispira al titolo di una canzone di Ivano Fossati, La mia banda suona il rock. Il regista romano ha compiuto questa scelta anche in progetti precedenti.

La locandina del film.

La Mia Banda Suona Il Pop narra la reunion di un gruppo pop celebre negli anni ’80, chiamato Popcorn. I membri di questa insolita band sono Tony (Christian De Sica), Jerry (Paolo Rossi), Lucky (Massimo Ghini) e Micky (Angela Finocchiaro). I Popcorn decidono di riunirsi nuovamente perché il ricco Vladimir Ivanov (Rinat Khismatouline), un loro fan sfegatato, vorrebbe rivederli nuovamente insieme. L’ingannevole manager della band (Diego Abatantuono) riceve la chiamata da un portavoce del danaroso uomo di origine russa e avrà l’arduo compito di far rappacificare i membri dei Popcorn. Il desiderio di denaro e la voglia di rimettersi in gioco spingeranno il gruppo musicale pop a riunirsi.

Olga, la portavoce di Ivanov, ha in realtà un piano ben più complesso: sfruttare la band per derubare il ricco capo. La Mia Banda Suona Il Pop è un film molto particolare per il panorama cinematografico italiano: una commedia dai toni aspri che incontra ben presto il genere thriller. Riuscirà a stupire il pubblico?

Il regista di La Mia Banda Suona Il Pop: Fausto Brizzi

Fausto Brizzi, romano e nato nel 1968, ha studiato presso il prestigioso Centro sperimentale di cinematografia. Durante la sua carriera, iniziata all’inizio del XX secolo, Brizzi ha avuto la possibilità di lavorare, come sceneggiatore o regista, ad alcuni pellicole molto fortunati. Ad esempio, nel 2006, diresse Notte Prima Degli Esami, divenuto poi un rito per molti maturandi italiani. Numerose sono le esperienze come sceneggiatore di cinepanettoni e commedia italiane. Nel 2020 arriva il progetto La Mia Banda Suona Il Pop, che potrebbe rappresentare una nuova faccia del cinema nostrano.

Il cast di La Mia Banda Suona Il Pop di Fausto Brizzi

Nel film di Fausto Brizzi troviamo un cast a cui siamo abituati da anni. Non manca Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro e molti altri ancora.

Christian De Sica

Christian De Sica è un attore italiano di 69 anni. La sua carriera iniziò addirittura nel 1979 e, dopo qualche decennio, divenne un volto immediatamente riconoscibile del cinema italiano, grazie anche ai cosiddetti cinepanettoni. Nel 1985 ottenne anche un ruolo ne I Pompieri, diretto da Neri Parenti. Durante gli ultimi anni ha lavorato in film che hanno diviso il pubblico: Sono Solo Fantasmi, Amici Come Prima, Super Vacanze Di Natale e molti altri. De Sica ha vinto un David di Donatello nel 1976, un Globo d’Oro e Nastro d’Argento nel 2010.

Diego Abatantuono

Il sessantaquattrenne Diego Abatantuono si è ritagliato uno spazio nel cinema della nostra penisola, grazie ai diversi ruoli in moltissimi film di successo. Alcuni film in cui possiamo trovare l’attore sono Liberi Armati Pericolosi, Fico D’India, Fantozzi Contro Tutti, Eccezzziunale… Veramente, Tutto Il Mio Folle Amore e Compromessi Sposi. Durante la sua carriera, Abatantuono ha vinto 3 Nastri d’argento e 2 Ciak d’oro.

Massimo Ghini

65 anni, romano e con alle spalle una proficua carriera: anche Massimo Ghini ha un ruolo nel film di Fausto Brizzi. L’attore ha recitato in diversi progetti cinematografici e televisivi, tra cui Speed Cross, Una Storia Semplice, Volevamo Essere Gli U2, La Bella Vita, A Casa Tutti Bene, Un Nemico Che ti Vuole Bene e molti altri.

Angela Finocchiaro

La sessantaquattrenne Angela Finocchiaro è un indiscusso volto del cinema comico italiano moderno. Ha collaborato anche con il trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo, nelle pellicole Il Cosmo Sul Comò e La Banda Dei Babbi Natale. Ultimamente, l’attrice ha ottenuto dei ruoli in Scappo Di Casa, Non C’è Più Religione e Assolo. Angela Finocchiaro ha vinto 2 Davis di Donatello, un Nastro d’argento 3 ben 4 Ciak d’oro.

La Mia Banda Suona Il Pop di Fausto Brizzi: i personaggi