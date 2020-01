I duetti di Sanremo 2020 nella serata Cover del 6 febbraio

Sono stati svelati i duetti di Sanremo 2020 e le canzoni scelte dai Campioni per la serata Cover di giovedì 6 febbraio.

La terza serata del Festival di Sanremo 2020 è dedicata infatti alle canzoni edite, rilasciate da altri artisti e scelte tra quelle che hanno fatto parte della storia del Festival.

Le canzoni della storia del Festival di Sanremo lunga 70 anni tornano così protagoniste attraverso 24 omaggi da parte dei Campioni in lizza. Ogni Big ha scelto un pezzo importante per il Festival da reinterpretare e poteva decidere di duettare con un collega della musica, di farsi affiancare da un personaggio del mondo dello spettacolo oppure di presentare la Cover in solitaria.

Molti sono coloro che hanno scelto di portare sul palco del Teatro Ariston un altro cantante per duettarci nell’esecuzione della Cover, altri invece hanno preferito non portare nessuno con sé al Festival nella terza serata di giovedì 6 febbraio 2020.

Alberto Urso duetterà con Ornella Vanoni, Marco Masini canterà con Arisa, Tosca porterà a Sanremo Perez Cruz. Achille Lauro canterà con Annalisa e Le Vibrazioni con i Canova. Al Festival di Sanremo 2020 ci sarà poi Simone Cristicchi per duettare con Enrico Nigiotti sulla sua Ti Regalerò Una Rosa.

Fausto Leali duetterà con Michele Zarrillo ed Amedeo Minghi con Rita Pavone. Levante porterà sul palco Francesca Michielin e Maria Antonietta mentre Bobo Rondelli sarà al fianco di Irene Grandi.

Junior Cally darà una vetrina ai Viito e Paolo Jannacci si esibirà con Francesco Mandelli. Elodie canterà Adesso Tu con Aeham Ahmad mentre Elettra Lamborghini ha scelto Myss Keta.

Simona Molinari duetterà con Raphael Gualazzi e Ana Mena con Riki. Rancore ha invece invitato Dardust e La Rappresentante Di Lista con i quali interpreterà la canzone Luce.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno scelto di eseguire un medley di 8 canzoni per omaggiare la storia del Festival di Sanremo. Tra le 8 scelte c’è anche Rolls Royce, che Achille Lauro ha presentato al Festival nella scorsa edizione. L’artista è in gara anche quest’anno tra i Campioni.

Le canzoni scelte dai Pinguini Tattici Nucleari sono: Papaveri E Papere, Nessuno Mi Può Giudicare, Gianna Gianna, Sarà Perché Ti Amo, Una Musica Può Fare, Salirò, Sono Solo Parole, Rolls Royce

Le cover e i duetti di Sanremo 2020 nella serata di giovedì 6 febbraio

Alberto Urso: La Voce Del Silenzio con Ornella Vanoni

Piero Pelù: Cuore Matto

Marco Masini: Vacanze Romane con Arisa

Tosca: Piazza Grande con Silvia Perez Cruz

Achille Lauro: Gli Uomini Non Cambiano con Annalisa

Bugo E Morgan: Canzone Per Te

Anastasio: Spalle Al Muro

Le Vibrazioni: Un’Emozione Da Poco con Canova

Enrico Nigiotti: Ti Regalerò Una Rosa con Simone Cristicchi

Michele Zarrillo: Deborah con Fausto Leali

Rita Pavone: 1950 con Amedeo Minghi

Diodato: 24 Mila Baci

Francesco Gabbani: L’Italiano

Levante: Si Può Dare Di Più con Francesca Michielin e Maria Antonietta

Irene Grandi: La Musica E’ Finita con Bobo Rondelli

Junior Cally: Vado Al Massimo con i Viito

Paolo Jannacci: Se Me Lo Dicevi Prima con Francesco Mandelli

Elodie: Adesso Tu con Aeham Ahmad

Elettra Lamborghini: Non Succederà Più con Myss Keta

Giordana Angi: La Nevicata Del 56

Raphael Gualazzi: E Se Domani con Simona Molinari

Pinguini Tattici Nucleari: Papaveri E Papere, Nessuno Mi Può Giudicare, Gianna Gianna, Sarà Perché Ti Amo, Una Musica Può Fare, Salirò, Sono Solo Parole, Rolls Royce

Rancore: Luce con Dardust e La Rappresentante Di Lista

Riki: L’Edera con Ana Mena