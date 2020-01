Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino: trama, cast e personaggi

Il progetto di Gabriele Muccino, liberamente ispirato ad alcuni classici del cinema italiano come C’Eravamo Tanto Amati di Ettore Scola e Una Vita Difficile di Dino Risi, sembrerebbe essere davvero molto intenso, dato che è frutto di una riflessione del regista. Gli Anni Più Belli includerà i desideri giovanili dell’autore. La pellicola seguirà la vita di quattro inseparabili amici: Gemma, Giulio, Paolo e Riccardo. Verremo quindi catapultati in diversi periodi storici, dagli anni ’80 fino ad oggi, e avremo modo di analizzare la crescita dei protagonisti. Il film arriverà sul grande schermo a partire dal 13 febbraio 2020.

Gabriele Muccino a Sanremo: 40 anni d’Italia sul grande schermo

Oltre a Christian De Sica, anche Gabriele Muccino parteciperà al Festival di Sanremo 2020. Ad annunciarlo è stato lo stesso regista sul suo profilo Instagram, mediante una Story. Insieme a lui, come confermato da “Il Mattino”, ci sarà anche Rosario Fiorello e probabilmente anche parte del cast, tra cui Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti.

Muccino e Fiorello non hanno diffuso ulteriori informazioni in merito a questo loro intervento sul palco dell’Ariston, ma si sono limitati a dire “stiamo facendo qualcosa di importantissimo, una cosa pazzesca”. Questa partecipazione sarà dedicata al lancio di Gli Anni Più Belli, che sbarcherà nelle sale italiane a partire dal 13 febbraio 2020. Cosa avranno ideato? Per scoprirlo, dovremmo attendere il Festival di Sanremo, dal 4 all’8 febbraio 2020. Se confermato, Pierfrancesco Favino tornerà nuovamente su quel palco su cui, insieme a Claudio Baglioni e Michelle Hunziker, nel 2018, condusse il Festival della canzone italiana.

La trama di Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino

Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo (Kim Rossi Stuart) e Riccardo (Claudio Santamaria) sono quattro inseparabili amici che si conoscono da circa 40 anni. Insieme hanno condiviso sogni, momenti brutti e attimi felici.

Iniziando a indagare le vicende dei compagni a partire dagli anni ’80, ovvero quando il loro rapporto fiorì, il regista ha avuto modo di intrecciare le vicende dei protagonisti con i fatti storici, gli stili di vita e i cambiamenti sociali che hanno interessato questi quattro decenni ripresi nel film. Questo lungometraggio paleserà anche la circolarità degli eventi, che si ripresentano continuamente nelle successive generazioni.

Non possiamo che essere felici che il regista abbia deciso di soffermare la propria attenzione anche sul periodo storico di riferimento, così da analizzare i miglioramenti e peggioramenti che si sono susseguiti durante questi 40 anni. La narrazione ha dei toni agrodolci: non verranno mostrati solo momenti felici, ma anche le difficoltà che i quattro dovranno superare.

Il regista di Gli Anni Più Belli: Gabriele Muccino

Gabriele Muccino è un celebre regista italiano nato nel 1967 a Roma. Il successo arrivò nel 2001, con L’Ultimo Bacio, film che restò nelle sale cinematografiche italiane per oltre 6 mesi e si aggiudicò ben 5 David di Donatello. Il 52 enne ottenne successo anche fuori dai confini della penisola italiana, grazie alle pellicole La ricerca della felicità (2006) e Sette anime (2008), entrambe con Will Smith. Nel 2010 fu l’ora di Baciami Ancora, pellicola che vinse il premio come miglior film presso l’evento Shanghai Film Festival. Nel 2018 lavorò al film A Casa Tutti Bene, con un ricchissimo cast composto, tra gli altri, da Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Stefania Sandrelli, Massimo Ghini e Claudia Gerini. Il suo ultimo progetto è Gli Anni Più Belli, nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 13 febbraio 2020.

Il cast di Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino

Il cast di Gli Anni Più Belli è molto ricco e siamo certi che alcuni tra questi attori avranno modo di stupirci. In particolare, troveremo Pierfrancesco Favino, che abbiamo già visto in Suburra, Angeli e demoni e World War Z, Micaela Ramazzotti, de La pazza Gioia e Anni Felici, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Nicoletta Romanoff e Emma Marrone. Quest’ultima è stata scelta proprio da Muccino perchè, stando a quello che ha dichiarato il regista, “ha una faccia pazzesca, da cinema”.

Pierfrancesco Favino

Pierfrancesco Favino, vincitore di 2 David di Donatello, 4 Nastri d’argento e svariati altri premi, è certamente uno degli attori italiani più interessanti degli ultimi anni. Il volto dello spettacolo, che ha 50 anni, è stato consacrarlo televisivamente con la miniserie Gino Bartali – L’Intramontabile, del 2006. Nel 2001 collaboro con Muccino recitando nel film L’Ultimo Bacio. Nel 2006 inizia la sua avventura nel cinema americano nel film Una Notte Al Museo con Ben Stiller. Nel 2018 affianca Claudio Baglioni e Michelle Hunziker per la conduzione della 68ª edizione del Festival di Sanremo. Tra il 2014 e il 2016, Favino è anche sbarcato su Netflix nella serie televisiva Marco Polo.

Micaela Ramazzotti

Micaela Ramazzotti, 41 anni, è un’attrice italiana più volte apparsa in prodotti cinematografici e televisivi, tra cui Zora La vampira, Tutta La Vita Davanti, La Prima Cosa Bella, Posti In Piedi In Paradiso, Anni Felici, Il Nome Del Figlio, La Pazza Gioia e Un Matrimonio. Anche i premi vinti sono numerosi: 1 David di Donatello, 4 Nastri d’argento e 2 Ciak d’oro.

Kim Rossi Stuart

Regista e attore, Kim Rossi Stuart è famoso per essere apparso in diversi progetti. I più importanti sono: Al Di Là Delle Nuvole, Pinocchio, Le Chiavi Di Casa, Romanzo Criminale, Piano, Solo, Questione Di Cuore, Vallanzasca – Gli Angeli Del Male e Anni Felici. Il cinquantenne, nato a Roma, ha vinto i seguenti premi: un David di Donatello, tre Nastri d’argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e tre Premi Flaiano.

Claudio Santamaria

La sua carriera inizia nel 1997, con il film Fuochi D’Artificio, e non ha mai rallentato. L’attore di 45 anni ha recitato in film come L’Ultimo Bacio, La Stanza Del Figlio, Romanzo Criminale, Casino Royale, Baciami Ancora e Tutto Il Mio Folle Amore. Nel 2016 si aggiudicò il David di Donatello grazie al ruolo ottenuto nel film Lo Chiamavano Jeeg Robot.

Nicoletta Romanoff

L’attrice quarantenne inizia a collaborare con Muccino nel 2003, nel film Ricordati Di Me, che rappresenta inoltre la sua prima esperienza sul grande schermo. Continua poi apparendo nei film: Cardiofitness, Dalla Vita In Poi, Posti In Piedi in Paradiso e La Casa Di Famiglia.

Emma Marrone

Emma Marrone, 35 anni, è una cantante che ottenne il successo nel 2010, dopo aver vinto il talent show Amici Di Maria De Filippi. Le sue uniche apparizioni cinematografiche sono state in Benvenuti Al Nord, La Cena Di Natale e, dopo essere stata notata da Muccino, Gli Anni Più Belli.

I personaggi di Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino

Una delle caratteristiche più interessanti del film Gli Anni Più Belli è proprio la costruzione dei personaggi, che riflettono perfettamente la società italiana di questi 40 anni. Muccino è infatti riuscito a creare un quadro della società, aiutato anche da un cast che, come abbiamo già visto, è molto ricco.