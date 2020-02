Scaletta seconda serata Sanremo 2020, programma e ospiti del 5 febbraio

Seconda serata per Sanremo 2020: alla conduzione del 70° Festival della Canzone Italia c’è il direttore artistico Amadeus, accompagnato sul palco da diversi ospiti.

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2020 prevede la seconda parte delle esibizioni di Campioni e Nuove Proposte. Se i primi 12 Big si sono esibiti nella prima serata di martedì 4 febbrai, i restanti 12 si esibiscono nella seconda serata di mercoledì 5 febbraio.

Lo stesso discorso vale per le Nuove Proposte: 4 di loro si sono esibite nella prima serata di Sanremo 70, le restanti 4 sono attese nella seconda serata di mercoledì febbraio 2020.

Il programma della seconda serata di Sanremo 2020, mercoledì 4 febbraio 2020

Cosa vedremo nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2020? Il programma è stato svelato: attendiamo le performance degli artisti in gara nella categoria dei Campioni e delle Nuove Proposte ma anche diversi ospiti sul palco.

Torna Tiziano Ferro, all’Ariston tutte e cinque le sere.

La gara dei Campioni di Sanremo 2020, seconda serata

La seconda serata di Sanremo 2020 prevede l‘esibizione degli ultimi 12 dei 24 Campioni in gara con il brano inedito sanremese. Ogni Campioni presenterà per la prima volta il brano che ha portato al Festival 2020.

Le canzoni verranno votate dalla giuria demoscopia, come nella prima serata, e verrà stilata una classifica di gradimento.

La gara delle Nuove Proposte di Sanremo 2020, seconda serata

Il programma della seconda serata di Sanremo 2020 prevede l‘esibizione dei restanti 4 degli 8 giovani delle Nuove Proposte in 2 sfide dirette da 2 concorrenti. Chi supera il turno si aggiunge ai 2 semifinalisti della prima serata per l’esibizione in semifinale nella quarta serata di venerdì 8 febbraio 2020.

Gli altri 2 partecipanti verranno eliminati senza possibilità di ripescaggio

Le canzoni verranno votate dalla giuria demoscopica, come nella prima serata.

Gli ospiti di Sanremo 2020, seconda serata

A Sanremo 2020, nella seconda serata sono attesi Tiziano Ferro e Fiorello. Mercoledì 5 febbraio il pubblico di Rai1 potrà assistere anche all’attesa reunion dei Ricchi E Poveri.