Al via stasera, giovedì 29 ottobre, AmaSanremo. Il nuovo format Rai porterà alla scelta di 6 degli 8 Giovani della categoria delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

Sono 5 gli appuntamenti di AmaSanremo, condotta da Amadeus, alle 22.45 su Rai1 e Radio2, da giovedì 29 ottobre a giovedì 26 novembre. Ogni sera si esibiranno 4 dei semifinalisti ma solo 2 passeranno il turno fino alla finalissima di Sanremo Giovani del 17 dicembre dal Teatro del Casinò, in prima serata e sempre in diretta su Rai1.

Alla finale del 17 dicembre approderanno quindi la metà dei semifinalisti, 10 in tutto; dovranno aggiudicarsi uno dei 6 posti in palio per la sezione Nuove Proposte del Festival 2021. Ai 6 vincitori si aggiungeranno i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo: sarà così formata la categoria delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

I nomi dei 20 semifinalisti, protagonisti di AmaSanremo, sono stati comunicati dal direttore artistico Amadeus (con lui nella Commissione musicale Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) dopo le audizioni dal vivo dei 60 selezionati tra i 961 iscritti a Sanremo Giovani (a cui si è aggiunto di diritto il vincitore del Festival di Castrocaro), il 19 e 20 ottobre.

A giudicare i 20 finalisti sarà invece il pubblico attraverso il televoto e la giuria televisiva. Il loro voto si aggiungerà a quello della Commissione Musicale per decretare l’esito delle serate.

Ama Sanremo va in onda dalla storica Sala B di via Asiago; ospite in ogni appuntamento un cantante che ha iniziato la propria carriera a Sanremo Giovani per raccontare la sua esperienza e per esibirsi dal vivo ricordando alcuni dei suoi successi più celebri. TUTTI GLI OSPITI DI AMASANREMO.

I 20 concorrenti di AmaSanremo

ALIOTH – “TITANI”

AVINCOLA – “GOAL!”

THOMAS CHEVAL – “ACQUA MINERALE”

CHICO – “FIGLI DI MILANO”

DAVIDE SHORTY – “REGINA”

FOLCAST – “SCOPRITI”

GALEA – “I NOSTRI 20”

GAUDIANO – “POLVERE DA SPARO”

GAVIO – “LA MIA GENERAZIONE”

GINEVRA – “VORTICE”

HU – “OCCHI NIAGARA”

I DESIDERI – “LO STESSO CIELO”

LE LARVE – “MUSICAEROPLANO”

M.E.R.L.O.T – “SETTE VOLTE”

MURPHY – “EQUILIBRIO”

NOVA – “GIOVANI NOI”

SCRIMA –“SE RIDI”

SISSI – “PER FARTI PAURA”

WRONGONYOU – “LEZIONI DI VOLO”

GRETA ZUCCOLI – “OGNI COSA SA DI TE”