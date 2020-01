Fiorello a Sanremo 2020, il ritorno dello showman dalla scaletta imprevedibile

L’arrivo di Fiorello a Sanremo 2020 è certamente uno dei momenti più attesi della prossima edizione del Festival. Lo showman siciliano si è già detto particolarmente entusiasta del ritorno all’Ariston, che avverrà anche in nome dell’amicizia che lo lega ad Amadeus.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima edizione della kermesse, Amadeus ha anche dichiarato di non sapere cos’abbia intenzione di fare Fiorello, dal momento che ha deciso di lasciargli carta bianca. In conclusione, lo showman è intervenuto tramite messaggio vocale per spiegare e rivelare di essere già in ansia per l’evento e di non avere alcuna idea di spettacolo.

Fiorello a Sanremo 2020

Rosario Fiorello è presente nella prima serata e in quelle successive. Alcuni dei suoi interventi saranno legati a quelli di Tiziano Ferro, con il quale ha già dato prova di grande spettacolo durante le puntate di VivaRaiPlay, che hanno letteralmente sbancato gli ascolti del canale di streaming.

Chi è Fiorello

Rosario Fiorello nasce a Catania il 16 maggio 1960 ed è il primo di quattro figli. Suo fratello, Beppe, ha iniziato con la carriera televisiva per poi diventare uno degli attori più apprezzati del momento. Fin da bambino, viene riconosciuto con il soprannome di Fiore, che si lega anche alla sue abilità di intrattenitore.

Si trasferisce continuamente per seguire gli spostamenti del padre Nicola, che è telegrafista della Guardia di Finanza, ma questo lo spinge a migliorarsi in continuazione e sviluppare i suoi talenti. La parola d’ordine della sua carriera è leggerezza. Di lui, ha parlato anche Mina, che ha sempre avuto parole di stima per la sua maniera di fare spettacolo.

«Fiorello è una mela, un uovo, un albero, un grappolo d’uva. È una forma perfetta. È la natura. È qualcosa di integrale, di cristallino. Miracolosamente incorrotto dal successo gigantesco e infiammante, lui si muove dentro se stesso con una naturalezza e una grazia che ho registrato raramente. Mi ha lasciato un regalo prezioso: una splendida canzone siciliana che mi ha permesso di registrare. E qui non posso astenermi dal dire che potrebbe tenere dei corsi di perfezionamento per cantanti famosi… Eh, sì…Insomma Fiorello è una palma, una quercia, una rosa. Anzi lui è Rosa”.

Nel 2003 conosce colei che diventerà sua moglie, Susanna Biondo, dal quale avrà sua figlia Angelica. La donna era già madre di Olivia, che Fiorello ha sempre considerato come la sua primogenita. Susanna non ama i riflettori, ma questo non ha influito sulla carriera di Fiorello che l’ha sempre tenuta al riparo dall’eccessivo chiacchiericcio di alcuni media.

La sua carriera inizia di fatto nel 1975, quando ottiene il primo contratto in un villaggio turistico di Brucoli. Tante sono le mansioni che ricopre in quel periodo, facendosi però largo tra lo staff e arrivando a diventare animatore e quindi deejay. Conclusi gli studi, inizia a studiare danza e recitazione all’Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania dove studia anche violino e violoncello.

L’incontro con Claudio Cecchetto è del 1988 ed è il primo che crede nel suo enorme talento fino a farlo approdare a W Radio Deejay, trasmissione che conduce con grande successo. Diventa quindi ospite fisso di Red Ronnie in Una Rotonda Sul Mare, poi da Gerry Scotti a Il Gioco Del Nove e affianca Mara Venier e Gino Riveccio ne Il Nuovo Cantagiro.

Il successo travolgente arriva nel 1992 con il Karaoke, che porta in alcune della maggiori piazza italiane. Dà così sfogo a tutto il suo talento di showman, talento che viene riconosciuto con uno degli allora celeberrimi Telegatti.

Numerosi i programmi televisivi che gli sono stati affidati, compreso l’ambito Festivalbar, ma partecipa anche al Festival di Sanremo con il brano Finalmente Tu. A metà degli anni ’90 diventa un’icona sotto tutti i punti di vista, ma poi è costretto a lasciare la tv per occuparsi di alcuni problemi personali. Torna a lavorare con Maurizio Costanzo in Buona Domenica, che conduce con Claudio Lippi e Paola Barale. Nel 2001 approda in Rai con il programma Stasera Pago Io, che replica per più edizioni ottenendo dei picchi di ascolto da capogiro.

Nel 2009 inizia le prime esperienze in Sky ma continua a lavorare per la Rai attraverso lo spettacolo Il Più Grande Spettacolo Dopo Il Weekend, titolo che si ispira a Il Più Grande Spettacolo Dopo Il Big Bang di Lorenzo Jovanotti, di cui è grande amico. Nel 2011, partono i primi esperimenti con Edicola Fiore, che poi esplodono con la programmazione quotidiana su Sky Uno.

Fiorello al Festival di Sanremo

Fiorello fa il suo debutto sul palco del Festival di Sanremo nel 1995, dove gareggia con Finalmente Tu. Il brano è composto da Mauro Repetto e Max Pezzali e si piazza al 5° posto, ad appena 2000 voti di scarto dalla vincitrice Giorgia, che trionfa con Come Saprei. Rosario Fiorello sarà sul palco di Sanremo 2020 ma è stato ospite anche della prima edizione di Claudio Baglioni, nel 2018, con il quale ha cantato in duetto. Lo showman siciliano mancava dal palco dell’Ariston da 16 anni, dopo la doppia annata con Pippo Baudo e Raffaella Carrà nel 2001 e nel 2002.

Progetti futuri

Fiorello viene dalla conduzione di VivaRaiPlay! nel quale ha ospitato alcuni dei maggiori artisti italiani tra cui Tiziano Ferro. Per il momento, oltre Sanremo, non sono annunciati altri progetti in tv.