La scaletta della semifinale di Sanremo 2021 prevede la finale della categoria delle Nuove Proposte. Conosceremo infatti nella serata di venerdì 5 marzo il nome del vincitore dei Giovani, che riceverà il testimone dal vincitore dello scorso anno, Leo Gassmann.

Quattro i giovani rimasti in gara nella finale delle Nuove Proposte dopo le eliminazioni delle prime due serate del Festival di Sanremo: due i giovani eliminati la prima sera di martedì 2 marzo, due quelli esclusi la seconda sera di mercoledì 3 marzo. Degli otto in gara, solo quattro hanno avuto accesso alla finale delle Nuove Proposte di venerdì 5 marzo e si contenderanno la vittoria finale della categoria.

Non solo giovani: venerdì 5 marzo protagonisti sono anche i Campioni con una nuova esibizione dei 26 brani in gara. I Big si esibiranno tutti nella stessa serata dopo la performance della serata dedicata alla canzone d’autore, nella quale ognuno ha presentato una cover.

Tra gli ospiti in scaletta nella semifinale di Sanremo 2021, figura il vincitore dell’edizione 2019, Mahmood, che presenterà i suoi successi.

Scaletta della semifinale di Sanremo 2021

Campioni: esibizione dei 26 Big con le canzoni in gara nella categoria dei Campioni

Le canzoni verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa. La media tra le percentuali di voto ottenute in questa serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 26 canzoni in gara per i Campioni.

Nuove Proposte: esibizione dei 4 Giovani rimasti in gara con le rispettive 4 canzoni della categoria delle Nuove Proposte. A votare saranno la Giuria Demoscopica, la Giuria della Sala Stampa e il pubblico tramite il televoto. Verrà stilata una classifica delle 4 canzoni in gara e verrà proclamato il vincitore della categoria delle Nuove Proposte.

Ospiti della semifinale di Sanremo 2021, 5 marzo

Mahmood

in aggiornamento

