Mahmood a Sanremo 2021, tra gli ospiti della semifinale. Il cantante ha vinto il Festival nel 2019, posizionandosi al primo posto tra i Campioni dinanzi a Ultimo (secondo posto) e Il Volo (terzo posto). Con la sua Soldi ha trionfato prima nel circuito Giovani, con Einar, con il quale ha avuto accesso alla competizione di febbraio riservata ai Campioni.

Quell’anno, infatti, Claudio Baglioni – all’epoca direttore artistico – aveva scorporato la gara delle Nuove Proposte. Non a febbraio ma interamente a dicembre la competizione dei giovani per consentire l’accesso a due di loro di accedere alla gara di febbraio con i Big. Ad ottenere l’accesso al Festival sono stati Mahmood ed Einar e proprio uno di loro, Mahmood, ha vinto il 69° Festival della Canzone Italiana.

Mahmood a Sanremo 2021 non potrà esimersi dal cantare Soldi, ricordandone il grande successo dello scorso biennio. Potrebbe essere anche l’occasione per presentare il nuovo singolo, Inuyasha, rilasciato lo scorso 3 febbraio e disponibile in radio e negli store digitali scritto da lui e da Dardust (anche produttore del pezzo).

L’esibizione di Mahmood sul palco del Teatro Ariston di Sanremo è attesa per la semifinale, ovvero la finale Nuove Proposte, in scena venerdì 5 marzo. Ad annunciare ai fan la sua presenza sul palco del 71° Festival di Sanremo è stato lo stesso cantante, attraverso un post sui social nel quale si è detto felice di poter tornare nella cittadina ligure.

“Venerdì avrò l’onore di cantare sul palco di Sanremo.

Devo dire che mi fa un po’ strano tornare lì, dove la maggior parte di voi ha iniziato a conoscermi.

Grazie per quest’opportunità. Sono felice”.

Mahmood non è l’unico ex vincitore atteso a Sanremo. Prima di lui si esibirà Diodato, vincitore del Festival 2020, nella serata inaugurale di martedì 2 marzo.

