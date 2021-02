Mai Dire Mai (La Locura) di Willie Peyote è un simposio, un piccolo saggio tradotto in musica. Il Festival di Sanremo 2021 è probabilmente una delle più grandi occasioni per individuare il punto della situazione della cultura in Italia. Rampa di lancio per molti artisti, tecnigrafo dell’arte per altri. L’assenza di un pubblico, le misure severe adottate per scongiurare l’ingresso del virus SARS-CoV-2 all’Ariston, le continue lotte del mondo dei lavoratori dello spettacolo messo in ginocchio dai vari lockdown e dall’annullamento degli eventi: tutto questo ha radicalmente alterato le nostre percezioni e il nostro rapporto con la musica.

Mai Dire Mai (La Locura) di Willie Peyote racconta tutto questo. Non un brano nel classico stile dell’artista torinese né un brano tipicamente sanremese: lui stesso, Guglielmo Bruno, tiene a sottolineare che il suo momento a Sanremo sarà diverso dal resto:

La canzone che porterò a Sanremo parla dell’approccio alla cultura nel nostro paese. La musica, la politica, come viviamo la cultura dopo un periodo come quello che abbiamo trascorso nel 2020.

Si intitola Mai Dire Mai (La Locura) e non posso dire molto sulle sonorità del brano perché altrimenti svelo tutto il trucco. Posso dire che il sound è diverso da quello che si aspettano da me ed è differente da quello che si è abituati a sentire a Sanremo.

L’Italia diventa “il Paese delle musichette mentre fuori c’è la morte”, e non mancano i riferimenti ai rapper – che negli ultimi anni si sono fatti sempre più prolifici in termini di nuove pubblicazioni – alle etichette che decidono in base ai followers. La “locura” del titolo, invece? Probabilmente Willie Peyote sta citando una scena di Boris 3 in cui Valerio Aprea pronuncia la frase: “È la locura, René, è la c***o di locura: se la acchiappi, hai vinto”.

“Locura” si traduce dallo spagnolo in “pazzia”, ma è soprattutto una strategia comunicativa tipicamente italiana. La “Locura” che Willie Peyote inserisce nel titolo indica, in sostanza, ciò che andrà a raccontare nel brano: la cultura in Italia nel 2021 in tutte le sue manifestazioni.

Testo di Mai Dire Mai (La Locura) di Willie Peyote