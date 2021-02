Combat Pop de Lo Stato Sociale è una dichiarazione d’intenti a partire dal titolo. La band di Lodo Guenzi, se ci facciamo caso, riprende due aspetti fondamentali della storia della musica degli ultimi 40 anni: il combat rock come modo di essere e concepire il messaggio veicolato dal rock, ma anche Combat Rock (1982) dei The Clash di Joe Strummer, il disco di Should I Stay Or Should I Go che oggi è inteso come punto di rottura tra il punk della fine degli anni ’70 e la nuova ondata degli anni ’80.

Lo Stato Sociale si serve proprio della citazione: “Erano i Clash, lo so” e scomoda anche la comicità italiana con quel “sì, ma niente di serio” da Tre Uomini E Una Gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ancora? C’è un omaggio a Massimo Troisi declinato con cinismo e provocazione: “Pensavi fosse amore, invece era un co***one”.

Combat Pop de Lo Stato Sociale è il grande ritorno della band indie-rock più rappresentativa della scena italiana dopo quel secondo posto al Festival di Sanremo del 2018, quando vinsero Ermal Meta e Fabrizio Moro. Da Una Vita In Vacanza a Combat Pop Lo Stato Sociale non ha perso la spinta allegorica né la passione per il rock. Combat Pop è un brano rock’n’roll che porta al Teatro dell’Ariston una novità: Lodo Guenzi non canta ma sarà comunque sul palco insieme alla sua band.

Nel testo di Combat Pop de Lo Stato Sociale c’è dunque di tutto: musica, politica, attualità, slogan di protesta, satira e parodia, una grande centrifuga rock’n’roll che è sempre il canale di comunicazione più indicato e versatile per portare in scena la spensieratezza e l’intensità di un messaggio. “Torniamo sul luogo del delitto”, hanno riferito sui social quando a dicembre è esplosa la notizia della loro partecipazione a Sanremo.

Testo di Combat Pop de Lo Stato Sociale