Arnica di Gio Evan segna l’esordio del cantautore di Molfetta al Festival di Sanremo 2021. Per l’occasione Giovanni Giancaspro, questo il nome di battesimo, presenta un brano con tante metafore sul dolore e sulla cura da ogni patema d’animo.

Per questo Gio Evan sceglie Arnica, un riferimento alla lozione che si applica nelle zone doloranti del corpo per trovare sollievo, e ne trae spunto per cercare di alleviare i dolori dell’anima con la potenza di una canzone. L’artista ha riferito che il suo brano sarà una poesia, la declinazione cui ricorre in ogni sua produzione.

Arnica di Gio Evan gioca anche sulla natura contraddittoria dell’uomo: anche se una brutta vicenda ci ha feriti siamo comunque pronti a riviverla. L’essere umano ricorre molto spesso all’autodistruzione: molto spesso la zona del dolore – e non parliamo del muscolo contratto – diventa la zona di comfort, la sicurezza di un disagio già provato e per questo apparentemente riconoscibile e arginabile, ma è solo l’illusione del già visto che è tipico delle relazioni tossiche. Abbiamo già sofferto, ma almeno su questo aspetto sappiamo come lavorare. Forse.

“Arnica è una pianta perenne nonostante le sue ossature fragili e si trasforma. La sua metamorfosi è una crema, una pomata che va ad alleviare gli urti del mondo. Arnica è una canzone che ho usato come pomata e sono andato lì ad alleviare dove il mondo ha sbattuto contro me“.

Ecco dunque che Arnica di Gio Evan è il lenitivo cui possiamo ricorrere per trovare compagnia in questa bizzarra esistenza. Se il bicipite dolorante si cura con l’arnica, la vita distrutta può trovare rimedio in una canzone. L’empatia, del resto, è tipica degli artisti che attraverso le loro elucubrazioni si fanno specchio e gaudio, anche se per metà.

Arnica di Gio Evan verrà inserito nel nuovo album Mareducato in uscita dopo il Festival di Sanremo, con tanti nuovi inediti. Il testo, scritto insieme a Katoo, è soprattutto il racconto dell’esperienza personale di Giovanni Giancaspro che trova nella sua arte il suo diario personale da compilare insieme a chi lo ascolta, in uno scambio emozionale reciproco e sincero.

Testo di Arnica di Gio Evan