Nel testo di Cuore Amaro di Gaia c’è l’amore per se stessa. Come ha dichiarato di recente la stessa artista, il cuore amaro di cui parla nel brano è il suo, in quanto si trattati una canzone dedicata a se stessa, un racconto autobiografico sul suo percorso, fatto di traguardi e di conquiste ma anche di errori.

Nel testo di Cuore Amaro di Gaia ci sono errori da benedire ogni giorno perché sono quelli che le hanno insegnato a crescere e a temere meno la caduta. I suoi sogni hanno radici profonde che la ancorano al terreno e le consentono di essere particolarmente determinata nello svolgere tutto ciò che la porta verso la realizzazione, passo dopo passo.

“Il mio cuore amaro accoglie tutte le mie anime, la mia consapevolezza, la comprensione e il perdono, anche verso me stessa. Più passa il tempo e meno ho paura di cadere, perchè i miei sogni hanno radici forti e profonde, ben piantate a terra. A livello sonoro c’è tutto il calore della mia America Latina, accompagnato da ritmiche asciutte e rigorose simili a grattacieli in mezzo alla giungla”, ha dichiarato Gaia sul pezzo che presenta in gara al Festival di Sanremo 2021, nella categoria dei Campioni.

Per Gaia l’approdo all’Ariston giunge dopo un anno particolarmente felice e ricco di soddisfazioni lavorative, passato per il trionfo ad Amici di Maria De Filippi e la partecipazione ad Amici Speciali.

Testo di Cuore Amaro di Gaia

di G. Gozzi – J. Ettorre – D. Dezi – G. Spedicato

Ed. Sony Music Publishing (Italy)/Frenetik&Orang3 Sartoria Musicale