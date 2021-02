Una serie di desideri nel testo di E Invece Sì di Bugo, il brano con il quale l’artista si presenta in gara al Festival di Sanremo 2021 dopo il caso Morgan dello scorso anno.



Esclusi per defezione in occasione del Festival di Sanremo 2020, Bugo e Morgan sono stati protagonisti indiscussi dello scorso Festival della Canzone Italiana con il loro duetto, Sincero, salvo poi venire esclusi in seguito all’esibizione interrotta nella penultima serata.

Morgan stava cantando un testo diverso rispetto a quello del brano originale, criticando la performance di Bugo nella serata delle Cover e lasciando emergere evidenti problemi tra i due sfociati nell’esclusione dal Festival in seguito all’abbandono del palco da parte di Bugo, a un passo dalla finale.

Adesso Bugo torna in gara a Sanremo in solitaria: nessun collega artista ad accompagnarlo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e una canzone scritta in prima persona. Al testo di E Invece Sì, Bugo ha collaborato personalmente fornendo una riflessione sul mondo che ci circonda.

Nel testo di E Invece Sì di Bugo ci sono anche riferimenti ad una serie di personaggi del mondo della musica e dello sport, da Celentano a Ringo Starr e Ronaldo.

Testo di E Invece Sì di Bugo

di C. Bugatti – A. Bonomo – S. Bertolotti – C. Bugatti – A. Bonomo

Ed. Edizioni Curci/Tetoyoshi Music Italia