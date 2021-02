Il testo di Ti Piaci Così di Malika Ayane punta sulla consapevolezza di sé. Il brano con il quale l’artista si presenta in gara al Festival di Sanremo 2021 è stato scritto in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora.

Malika Ayane torna a Sanremo con un brano che invita a riflettere sulla propria esistenza per scoprirsi risolti. La voglia di vivere con gusto ogni attimo e la consapevolezza spiccata di sé sono argomenti centrali nel testo di Ti Piaci Così di Malika Ayane, la canzone con la quale l’artista si presenta tra i 26 Campioni in gara al Festival di Sanremo 2021.

Nella vita di tutti arriva un momento in cui si comprende che giudicarsi severamente non ha senso, ma nemmeno giustificarsi a prescindere: ne parla Malika Ayane a Sanremo invitando il pubblico a prendere coscienza di sé per apprezzarsi al 100%. Ti Piaci Così è un brano sul riconoscersi senza biasimo, è un invito a vivere pienamente la propria esistenza secondo il tragitto intrapreso oppure a a cambiare strada per scoprire qualcosa di nuovo.

È un invito a celebrare se stessi per il solo fatto di essere al mondo.

Per Malika Ayane quella del 2021 è la quinta volta al Festival di Sanremo. Questo volta si esibirà dinanzi ad un Teatro Ariston senza pubblico: non sarà consentito l’ingresso in sala, infatti, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Nella terza serata del Festival di Sanremo numero 71 dedicata alla Canzone d’Autore, Malika Ayane presenterà il brano Insieme A Te Non Ci Sto Più di Paolo Conte, portato al successo nel 1968 da Caterina Caselli.

Testo di Ti Piaci Così di Malika Ayane

