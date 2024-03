Amadeus a Sanremo 2025? Oggi se ne parla di nuovo a causa di una telefonata in diretta di Fiorello ad direttore artistico uscente del Festival. Facciamo chiarezza.

Fiorello interviene telefonicamente a Viva Rai2 in seguito alle indiscrezioni emerse in rete di recente a proposito della sua conferma a capo della kermesse canora anche il prossimo anno, e quello successivo. Ma non sarà così. Tuttavia la notizia ha un barlume di fondamento.

Amadeus ha effettivamente incontrato i vertici Rai di recente per discutere del suo futuro nella TV di Stato. A proposito del Festival di Sanremo, però, gli è stato detto subito: “Sappiamo che hai intenzione di non farlo”. Chiara a tutti, dunque, la decisione di Amadeus di non confermare la sua presenza alla guida della kermesse canora nei prossimi anni.

Come già detto, l’edizione 2024 è stata l’ultima sotto la guida di Amadeus. Nel 2025 si dovrà cambiare.

Per Amadeus bolle in pentola però qualcosa di nuovo: tornerà in prima serata Rai, e con lui ci sarà l’amico fidato Fiorello. Non per il Festival di Sanremo ma per un programma nuovo che riporterà gli “Amarello” insieme in televisione, come raccontato dallo stesso Amadeus.

Nel corso di questo famoso incontro con i vertici Rai, infatti, gli è stato chiesto di fare una prima serata in autunno.

“In realtà mi hanno chiesto di fare, semmai, una prima serata in autunno, io e te, Gli Amarello. Ti avrei detto tutto in vacanza in Sardegna!”, le parole di Amadeus. Fiorello conclude sorpreso la chiamata: ”Ma ti fai i retroscena miei? Poi ti chiamo in privato, che devo dirti tre cose”.