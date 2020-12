Leo Gassmann smentisce Sanremo 2021: non ci sarà. Il suo è tra i nomi che circolano con insistenza nelle ultime ore ma il vincitore in carica della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo non sarà in gara tra i Campioni quest’anno.

Leo Gassmann smentisce Sanremo 2021 personalmente, attraverso un post sui social. Non sarà in gara quest’anno anche se sta lavorando ad un nuovo disco che uscirà, probabilmente, il prossimo anno.

Ripresentarsi a Sanremo, e nei Big, sarebbe stato – in effetti – prematuro. Leo Gassmann è giovanissimo e avrebbe rischiato tanto, troppo. Le porte del Festival di Sanremo per lui restano aperte e sicuramente nei prossimi anni non mancheranno occasioni di presentarsi in gara tra i Campioni ma non stavolta.

Non la vittoria tra i Giovani, infatti, Leo Gassmann non ha potuto intraprendere un tour di concerti, fermato dalla pandemia. E non ha neanche potuto portare a termine il suo instore tour. Un 2021 ricco di live, per quanto possibile, è ciò che auguriamo a Leo Gassmann, con o senza nuovo disco. Ma il nuovo disco sembra certo:

“Sto lavorando da mesi a un disco che ho molto a cuore, con i miei amici e con tanta voglia di far del bene.

L’anno che verrà, mi darà la possibilità di donarvi tante storie e canzoni nuove”, scrive Leo sui social.



“La musica per me non sarà mai una competizione o un modo per ottenere visibilità, ma semplicemente il mio contributo per la speranza di un mondo migliore. Un mondo senza guerre o trincee, un mondo basato sulla legge dei più deboli”, continua, prima di accennare al Festival di Sanremo 2021: non ci sarà.

“A questo proposito molti di voi mi stanno domandando se parteciperò a Sanremo quest’anno. Non ci sarò”, scrive.

“Non vi nascondo che mi avrebbe fatto piacere esserci, ma è giusto così. Ogni artista ha il proprio messaggio da comunicare e ha il diritto di presentarlo in un festival come questo. Non c’è mai un vincitore o uno sconfitto. Fino a quando avremo la libertà di esprimerci nessuno potrà mai ferirci. È giusto che ci sia spazio per tutti. Il mio percorso l’ho iniziato l’anno scorso ed è andato tutto bene. Sono felice e onorato di poter vivere per la musica”, conclude.

Chi NON sarà a Sanremo 2021

Tra i Big di Sanremo 2021 sicuramente non ci sarà Leo Gassmann, che ha appena smentito le voci in circolo sul suo conto. Non ci sarà neanche Morgan, escluso dalla direzione artistica.