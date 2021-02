In questo articolo comunicheremo i codici televoto di Sanremo 2021per Campioni e Nuove Proposte. Il televoto del pubblico da casa, quest’anno scenderà in campo nelle due finali, nella finale delle Nuove Proposte e nella finale dei Campioni. Sarà possibile televotare le Nuove Proposte anche nelle prime due serate.

Quattro in tutto i giorni che il pubblico sarà chiamato a televotare a Sanremo 2021.

I numeri da utilizzare per il televoto di Sanremo 2021 sono:

894.001 Da fisso

475.475.1 Da mobile

Il Servizio di Televoto è offerto da RAI per i clienti degli operatori nazionali di rete fissa e mobile. Per la telefonia fissa, il servizio è raggiungibile dalle utenze fisse degli abbonati di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom e Irideos tramite chiamata telefonica.

Per la telefonia mobile, il servizio è raggiungibile dalle utenze mobili di Tim, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, iliad e ho.mobile tramite SMS.

L’utente paga soltanto i voti validi.

Il Servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni.

Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica è pari a 5 voti per ciascuna sessione di voto.

Tutti i testi di Sanremo 2021

Televoto Campioni

Il televoto per i Campioni sarà attivo nell’ultima serata del Festival, sabato 6 marzo, nella prima parte. Sarà attivo il televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 26 Artisti in gara che si esibiranno durante la serata.

Dopo aver stilato la classifica della quinta serata del Festival di Sanremo 2021, verrà stilata la classifica dei 26 brani in gara generata dalla media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti nella classifica congiunta della Giuria Demoscopica, Orchestra del Festival, Sala Stampa, Tv, Radio e Web e Televoto.

Gli artisti che occuperanno le prime 3 posizioni di questa classifica accederanno alla fase finale e saranno votabili dal televoto, dalla giuria demoscopica e dalla giuria della sala stampa con peso rispettivamente 34%, 33%, 33%. La nuova votazione porterà a decretare il vincitore del Festival numero 71, il secondo e il terzo classificato.

Televoto Nuove Proposte

Il televoto di Sanremo 2021 per le Nuove Proposte sarà attivo nella prima serata di martedì 2 marzo e nella seconda serata di mercoledì 2 marzo oltre che nella finale dei Giovani di venerdì 5 marzo. In tutte e tre le serate, il televoto peserà per il 34% e si aggiungerà al voto della giuria demoscopica e della giuria della sala stampa.

Codici televoto di Sanremo 2021, Campioni

in arrivo

Codici televoto di Sanremo 2021, Nuove Proposte

in arrivo

Leggi lo speciale di OM sul Festival di Sanremo

La scaletta di Sanremo 2021 serata per serata e il regolamento del Festival