Nel testo di Glicine di Noemi si parla della grande forza di una donna di rinnovarsi in un periodo particolarmente difficile della sua vita.

Noemi torna al Festival di Sanremo e porta in gara, tra i Campioni, un brano che sprigiona voglia di farcela e di combattere per la propria felicità. Glicine vanta le firme di Ginevra Lubrano, Francesco Fugazza, Tattroli e Dario Faini che ne ha curato anche la produzione con il suo team di producer chiamato Dorado Inc. e i Muut.

Per il suo ritorno al Festival della Canzone Italiana, Noemi ha scelto di avvalersi di un team giovane che possa portare anche una ventata di rinnovamento all’Ariston dopo il rinnovamento profondo avvenuto nella sua vita e nella sua carriera nell’ultimo periodo.

Nel testo di Glicine di Noemi si paragona la nota pianta rampicante del glicine alla figura della donna, molto cara a Noemi, che a Sanremo 2021 torna con la forza di resistere alle avversità. La donna che canta Noemi è quella che, come il glicine, resiste a tutto e va avanti per perseguire i propri obiettivi.

La pianta è quella che piega il ferro con il tempo, quella dalle radici robuste in grado di resistere alle avversità senza mai cedere ad esse: così anche la donna a cui s’ispira la nuova partecipazione di Noemi al Festival.

Partendo dal glicine, Noemi canta la figura femminile forte che davanti alle difficoltà della vita resiste e ricomincia da se stessa. Glicine anticipa il nuovo album di inediti di Noemi in uscita a marzo.

Testo di Glicine di Noemi

