C’è anche Draghi nel testo di Ora di Aiello al Festival di Sanremo 2021. Il cantante si presenta in gara per la prima volta, nella categoria dei Campioni, con un brano che ha anticipato le decisioni governative.

Aiello ha già parlato del testo di Ora e dell’intero brano nel corso della conferenza stampa di presentazione presanremese per l’album Meridionale. Ha scritto Ora ispirandosi ad un ragazzo che ha vissuto l’inizio di una storia importante “facendo del sano sesso che non ho dimenticato e che ho definito ibuprofene”, ha raccontato.

Nel testo di Ora di Aiello al Festival di Sanremo 2021 troveremo alcuni riferimenti a Draghi ma il brano è un inno al sesso carnale e passionale, il sesso curativo che nel caso di Aiello, però, non si è dimostrato essere così tanto curativo in quanto il cantante racconta di aver realizzato di essere stato un bastardo.

Ora parla “di un sesso curativo che non è stato abbastanza curativo; un sesso tossico perché in parte me lo sono goduto e in parte no; un sesso molto carnale e passionale”.

Nel momento della scrittura di questo brano, Aiello non pensava ancora alla gara sanremese. L’idea di presentarsi in gara è giunta in seguito ed Ora sembrava essere il brano perfetto per la kermesse.

“Quando ho scritto questa canzone non pensavo a Sanremo, risale al primo lockdown, ero da solo a Roma”, ricorda a proposito del momento in cui ha iniziato a scrivere il testo di Ora. Si è trovato a riflettere e ha realizzato di essere stato “uno str*nzo”:

“Ho fatto delle riflessioni e ad un certo punto ho realizzato che avevo delle colpe, che lo stron*o ero stato io. Me lo sono detto, me lo sono proprio urlato ad un certo punto”.

Testo di Ora di Aiello

in arrivo