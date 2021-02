Nel testo di Un Milione Di Cose Da Dirti di Ermal Meta c’è una dichiarazione d’amore nei confronti di una persona che “allunga la vita inconsapevolmente”.



L’artista canta che darebbe il suo “cuore a sonagli” per quegli “occhi a fanale” ma nel testo di Un Milione Di Cose Da Dirti di Ermal Meta c’è anche l’intenzione e la volontà di tenersi reciprocamente la mano per aiutarsi e sostenersi.

La comprensione e l’aiuto, la dichiarazione sentimentale esplicitata in un “Il tuo viaggio io, la mia stazione tu”, un testo in perfetto stile Ermal Meta per una ballata che non passerà inosservata al Festival.



Scritto da E. Meta – R. Cardelli – E. Meta, oggi Sorrisi e Canzoni pubblica il testo del brano, dopo che gli stessi erano già stati svelati alla stampa ai tempi degli ascolti in anteprima in Rai delle 26 canzoni in gara nella categoria dei Campioni.

Per Ermal Meta, la partecipazione al Festival di Sanremo anticipa l’uscita dell’album Tribù Urbana, in programma per il 12 marzo e segue il rilascio del singolo No Satisfaction.

Testo di Un Milione di Cose Da Dirti di Ermal Meta



di E. Meta – R. Cardelli – E. Meta

Ed. Tetoyoshi Music Italia/Tadi & Bali Music Publishing