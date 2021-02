Nel testo di Quando Trovo Te di Francesco Renga si parla della forza dei ricordi nascosti e dell’oblio salvifico, un tema molto caro all’artista.

Il brano che Francesco Renga presenta al Festival di Sanremo 2021 si intitola Quando Trovo Te e pone l’attenzione su tutte le piccole cose della vita che rendono felici. Renga accenna ai più piccoli e semplici gesti quotidiani che spesso sottovalutiamo ma che contribuiscono a rendere uniche e speciali le nostre giornate.

L’artista ne ha parlato nella conferenza stampa presanremese nella quale ha spiegato anche di non avere dischi in uscita nel mese di marzo: sicuramente entro la fine dell’anno tornerà nei negozi di musica con un nuovo album di inediti ma non succederà in concomitanza del Festival di Sanremo 2021.

“Quando Trovo Te racconta di un uomo che cammina per strada in preda di un tormento e di una frustrazione, qualcosa di esistenziale che lo porta ad un certo punto a ricordarsi di qualcosa che aveva nascosto, più che dimenticato”, ha raccontato Renga a proposito del testo di Quando Trovo Te.

“Credo nell’oblio salvifico ma anche nei ricordi che teniamo nascosti nella nostra anima per proteggerli dalla frenesia delle nostre esistenze. Quando riaffiorano ci riportano ad una situazione di normalità che coincide con la nostra felicità, le piccole cose di ogni giorno che salvano la vita”, ha aggiunto il cantante ponendo l’attenzione su tutte quelle piccole cose che rischiamo di perdere ogni giorno e che invece vanno tutelate.

“Quello che mi ha salvato è il ricordo della felicità, delle piccole cose, della quotidianità che non dobbiamo più rischiare di perdere. Quando penso alla quotidianità penso ad affetti, amore, amicizia, sentimenti che ci legano al prossimo”, le parole di Renga.

Testo di Quando Trovo Te di Francesco Renga

in arrivo