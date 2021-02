Bianca Luce Nera degli Extraliscio è una realtà briosa destinata a rimanere negli annali del Festival Di Sanremo. La canzone italiana, infatti, non si può circoscrivere al semplice trinomio “sole cuore amore” che tanto ha insegnato al mondo.

Gli Extraliscio insieme a Davide Toffolo, frontman e fondatore dei Tre Allegri Ragazzi Morti, portano al Teatro dell’Ariston un “punk da balera”, la coniugazione osmotica tra il liscio di Casadei e la rivoluzione punk in continuo mutamento e che oggi, in un contesto storico dominato da un nemico invisibile, dipinge un nuovo spaccato per un’umanità oppressa da piccolo virus infame.

Al centro di Bianca Luce Nera degli Extraliscio c’è dunque la balera declinata al ritmo che è tipico della serata informale, poggiata su un testo che ironizza sui contrari in modo tale da cercare la parodia sulle differenze. Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara portano al Festival tutta la loro voglia di divertirsi e con i suoni e con le parole.

Il gioco dei contrari diventa anche la metafora della vita in cui tutto viene rovesciato – e la pandemia ci ha insegnato proprio questo, nevvero? – ma anche l’occasione per rendersi artefici di questo ribaltamento. A questo giro lo stravolgimento delle cose è funzionale al carro allegorico che Bianca Luce Nera degli Extraliscio porta in scena.

“Noi stessi siamo rovesciati”, dice Mirco Mariani quando presenta il pezzo, e con lo stile del mattatore con tante collaborazioni alle spalle ci prepara all’arringa satirica con cui ribalta, ovviamente, il concetto stesso di partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Liscio e punk, dunque, un accostamento arricchito alla presenza di Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti che dagli anni ’90 racconta un sottobosco indie fatto di personaggi, situazioni e filosofie di vita senza limiti di età.

Bianca Luce Nera degli Extraliscio è la necessaria allegria in un Festival fuori dal comune.

Testo di Bianca Luce Nera degli Extraliscio feat. Davide Toffolo