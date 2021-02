Quando Ti Sei Innamorato di Orietta Berti è un salto nel tempo. Lei, l’usignolo di Cavriago, ha tanto da insegnare alla musica italiana in questo 2021 pieno di novità in termini di artisti in gara ma soprattutto segnato dall’angoscia per una pandemia che ancora non ci abbandona.

Orietta Berti è un pezzo di storia, e ancora oggi sceglie di partecipare al Festival di Sanremo 2021 come concorrente. Per l’occasione si presenta con un brano scritto da Francesco Boccia, Ciro Esposito e Marco Rettani e composto in collaborazione con Pasquale Mammaro. Non ci sarà un’evoluzione nel sound e nell’impianto lessicale: Quando Ti Sei Innamorato di Orietta Berti è un brano di altri tempi, un documento sull’amore che non conosce età né anacronismi.

Il Festival di Sanremo, del resto, è anche quel mondo in cui l’amore trova casa nei brani di impostazione classica: ballate orchestrali, testi ispirati e di semplice comprensione, ma soprattutto interpretazioni di grandi nomi della musica italiana. Quando Ti Sei Innamorato di Orietta Berti racconta un incontro tra due persone che ascende in una passione travolgente. Per questa scelta narrativa l’arrangiamento avrà tutti i canoni della ballata in stile italiano con qualche apporto dalle sonorità più moderne.

L’ultima volta di Orietta Berti al Festival di Sanremo risale al 1992 quando presentò Rumba Di Tango insieme a Giorgio Faletti. Quest’anno la voce di Finché La Barca Va ritorna come una lezione fondamentale, ed è già un trionfo. La sua partecipazione celebra la sua carriera, anche se quest’anno, per ovvi motivi, vedrà la sua esibizione senza un fortunato pubblico in sala.

Il Festival di Sanremo 2021 sarà ricordato per sempre come il Festival senza il pubblico, una decisione presa per rispettare le normative di sicurezza contro la pandemia del Covid-19. Quando Ti Sei Innamorato di Orietta Berti è la canzone d’amore che tutti aspettano, specie in un periodo storico dominato dalla paura.

La senti e già lo sai che brucia dentro

Come una fiamma ormai ti lascia il segno

Quando mi guardi tu so quello che vorrei.

Come una musica mi scorri dentro,

un fiume in piena ormai fino allo schianto,

pericoloso sei ma è quello che vorrei

Sembrava tanto eppure non ho niente

Se non ti ho accanto tutto è apparente,

un’onda senza il mare, un cielo senza, stelle,

solo il mio pianto mi resta senza te.

Quando ti sei innamorato, perduto

Da allora niente è cambiato.

Quando mi hai detto “ti amo”, confuso

Dicesti non vado lontano, io resto con te.

Ancora non lo sa ma nel mio mondo

Esiste solo lui che mi sta accanto

E mi perdonerà se non mi sveglierò

Da questo sogno che non è stato inganno

Senza più orgoglio, senza più affanno

Ci abbandoniamo al mondo senza nessun rimpianto

Non vado a fondo se sono insieme a te.

Quando ti sei innamorato, perduto

Da allora niente è cambiato.

Quando mi hai detto “ti amo”, confuso

Dicesti non vado lontano, io resto con te.

La senti e già lo sai che brucia dentro

L’amore che mi dai è quello che vorrei.