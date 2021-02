Il testo di Potevi Fare Di Più di Arisa contiene un messaggio fondamentale, scritto da Gigi D’Alessio. La cantante lo presenta al Festival di Sanremo 2021, in gara nella categoria dei Campioni.

A proposito della scelta di un pezzo di Gigi D’Alessio, Arisa ha raccontato che nel momento in cui lo ha ascoltato si è emozionata, nonostante il testo di Potevi Fare Di Più non fosse stato scritto da lei in prima persona.

“Quando ho ascoltato il brano ho sentito una grandissima verità ed autenticità. Lo stimo tantissimo e credo che sia un maestro della musica, è una persona molto sensibile, ha girato il mondo con la sua musica”, le parole di Arisa sull’incontro con Gigi D’Alessio.

L’intenzione è anche quella di avvicinarsi di più al sud: con il pezzo di Gigi D’Alessio canta un sentimento napoletano, molto vicino alla sua Basilicata.

In Potevi Fare Di Più è custodito un messaggio fondamentale, universalmente valido: bisogna lasciare le situazioni che non ci rendono felici.

“Nella vita si può essere felici, si deve essere felici. Bisogna prendersi la responsabilità del proprio disagio e fare in modo che le cose cambino perché si può fare”, le sue parole relativamente ad una storia d’amore ma anche ad un qualsiasi altro rapporto interpersonale.

La vita è troppo breve per sprecarla a contemplare l’infelicità ed è un diritto di tutti cercare di vivere il più serenamente possibile.

“Quando ci sono troppe cose che rendono difficile il rapporto probabilmente non si è sulla stessa linea d’onda. Il tempo è poco per essere felici. Non ci rendiamo conto che sprechiamo il nostro tempo invece dobbiamo utilizzarlo per essere felici e per rendere felici gli altri anche attraverso un rapporto d’amore facile”, le parole di Arisa sul brano.

Testo di Potevi Fare Di Più di Arisa

in arrivo