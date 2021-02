Nel testo di Torno A Te di Random c’è un amore che sfugge. Il cantante si presenta in gara per la prima volta al Festival di Sanremo 2021, dopo aver collezionato numeri da record per un totale di 210 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali.

A portarlo in televisione di recente è stata Maria De Filippi, accogliendolo nel cast di Amici Speciali con grande orgoglio. Dopo aver colpito la regina di Mediaset, random approda al Festival della Canzone Italiana numero 71 con un brano inedito che lo presenta in un modo completamente diverso.

Conosciuto come rapper, Random si metterà alla prova con una ballata pop contemporanea e, non ancora ventenne, è fra i più giovani artisti in gara tra i Campioni di Sanremo.

Tre i singoli alle spalle di grande successo: Chiasso, Rossetto e Sono Un Bravo Ragazzo Un Po’ Fuori Di Testa contano un totale di 6 dischi di Platino.

Nella serata delle cover, a Sanremo, Random duetterà con il gruppo dei The Kolors e porterà all’Ariston una canzone di Jovanotti: Ragazzo Fortunato. Random si sente davvero un ragazzo fortunato, per una serie di motivi, per questo non poteva che essere lei la cover scelta per la terza serata di Sanremo. Ha deciso di coinvolgere i The Kolors, guidati da Stash, perché li ammira da sempre.

“Sono davvero tanti i motivi per i quali “Ragazzo Fortunato” è stata la canzone che ho scelto di portare sul palco dell’Ariston per la serata del giovedì insieme a The Kolors. Jovanotti è uno dei miei artisti italiani preferiti in assoluto e “Ragazzo Fortunato” è un pezzo che in qualche modo dice tanto di me: io vivo ogni giorno come se mi avessero regalato un sogno, al quale lavoro con determinazione perché si realizzi. Credere nei propri sogni è il messaggio che voglio portare a chi mi ascolta. Inoltre, è una canzone che ha un ritmo completamente diverso dal brano che porterò in gara e questo mi consentirà di mostrare un’altra parte di me al pubblico di Sanremo. Sono molto felice di condividere questa esperienza con The Kolors, che ammiro da sempre, e con Stash, al quale sono legato da un affetto fraterno”.

Testo di Torno A Te di Random