Amare de La Rappresentante Di Lista è la parola d’ordine con la quale il duo sperimentale si presenta al Festival di Sanremo 2021 per la prima volta tra i Campioni in gara.

In questa occasione Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, questo il nome di battesimo dei due componenti, portano al Festival uno spettacolo “alieno”, questo il termine con il quale La Rappresentante Di Lista si identifica, e tale consapevolezza li riempie di gioia. Amare, del resto, è un pezzo che mette in scena l’amore in tutte le sue declinazioni, da quella più narcisista all’estensione più collettiva.

Amare de La Rappresentante Di Lista è un pezzo in cui l’imperativo infinito del sentimento si mette al servizio dell’io, della consapevolezza e dell’identità, ma anche dell’uomo in quanto corpo pulsante, carne assemblata e nervi. Amare fa parte della comunità, ma anche la voglia di crescere e la necessità di avere amore.

Al Festival di Sanremo 2021 La Rappresentante Di Lista porta il suo show fatto di teatro, musica e danza, che alle visioni e alle suggestioni coniuga il saper cantare e il saper parlare. Amare ha una struttura classica che esplode nel ritornello, una combinazione che mette insieme le sfumature più intimiste del duo e l’energia di un messaggio universale.

Amare de La Rappresentante Di Lista suggella lo sbarco del queer pop al Teatro dell’Ariston, un’esibizione che abbraccia più aspetti dell’arte per diventare un momento di alta elevazione culturale. Una partecipazione, quella al Festival di Sanremo, alla quale il duo non nasconde di aver sempre aspirato:

“Vogliamo portare uno sguardo e un lessico diverso, ci piacerà incuriosire, dimostrare che esiste altro rispetto a ciò che offrono radio e tv. Con l’ingenuità di un bambino, quando approccia mondi insoliti”

“Questa è per noi una tappa”, dice Veronica, e Amare è solamente la chiave d’accesso per sdoganare il loro universo poliedrico e portarlo nelle case degli italiani. Amare de La Rappresentante Di Lista è il trionfo dell’amore nel senso più filosofico del termine, quasi una merce preziosa che in questo periodo storico sente il bisogno di ridefinirsi.

Testo di Amare de La Rappresentante Di Lista