In questo articolo scopriamo la scaletta della prima serata di Sanremo 2022 in programma per martedì 1 febbraio su Rai 1. Alla conduzione del Festival c’è Amadeus, per il terzo anno consecutivo. Al suo fianco 5 donne, co-conduttrici, dal mondo del cinema e della TV.

IL PROGRAMMA DI SANREMO 2022 SERATA PER SERATA

Particolarmente ricca sarà la prima serata del Festival della Canzone Italiana. La scaletta della prima serata di Sanremo 2022 prevede la metà dei Campioni in gara e diversi ospiti, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Cosa succede nella prima serata di Sanremo 2022, martedì 1 febbraio

Interpretazione-esecuzione della metà delle canzoni in gara nella categoria dei Campioni. Ascolteremo la prima parte delle 25 canzoni inedite presentate dai Big di Sanremo 2022.



Le canzoni/Artisti verranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web: giuria della carta stampata e tv, giuria delle radio; giuria del web.

I tre sistemi di votazione in serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33%; giuria delle radio 34%; giuria del web 33%.

All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle canzoni ascoltate nel corso della prima serata di Sanremo 2022.

La co-conduttrice della prima serata del Festival numero 72 è Ornella Muti.

Gli ospiti della prima serata di Sanremo 2022

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2022 vedremo sul palco i Maneskin, vincitori dello scorso anno. A loro il merito di aver riportato l’Eurovision in Italia dopo 31 anni. Quest’anno si terrà a Torino. Svelati i conduttori.

Nella prima serata di Sanremo 2022 ci sarà la campionessa del ciclismo Elisa Balsamo.

Scaletta prima serata di Sanremo 2022, 1 febbraio

Esibizioni dei Campioni e ospiti in aggiornamento.