Tra i 25 brani inediti del Festival c’è Apri Tutte Le Porte di Gianni Morandi, una canzone scritta con l’amico e collega Jovanotti. Per i due non si tratta della prima collaborazione: risale a qualche mese fa il brano L’Allegria, che Lorenzo ha inviato a Gianni dopo averlo sentito in seguito al suo incidente alla mano.

Il rapporto con Jovanotti

Gianni Morandi racconta il rapporto con Jovanotti nell’incontro stampa (virtuale) prima di Sanremo.

“Ci conoscevamo da tanto tempo ma non avevamo mai collaborato”, racconta. Jovanotti lo ha chiamato dopo l’incidente alla mano e gli manda una canzone, L’Allegria. “Per me è stata quasi una terapia, anche la mia mano guariva meglio. Questa canzone ci ha portato a sentirci sempre più frequentemente, lo sono anche andato a trovare a Cortona. Poi con Lorenzo è nata un’altra canzone, Apri Tutte Le Porte, una canzone di speranza, con la speranza di poter rivedere presto il sole nelle nostre case e nella nostra vita”.

L’idea di mandarla ad Amadeus è stata comune.

Sanremo 2022

“Sanremo è un palcoscenico importante. L’ho visto in tutte le forme. Sono stato in gara, l’ho vinto nell’87, sono stato ospite, l’ho condotto. Per me è un ricominciare, ritornare nella musica dopo tanto tempo, è un palco molto importante. Ritorno Bambino, quando nel 58 vidi Modugno con Volare, lì forse mi venne l’amore per Sanremo e la voglia di fare questo mestiere. Mi fa piacere tornarci con una scossa, l’emozione di essere in gara. Fare l’ospite non è lo stesso”.

Significato Apri Tutte Le Porte a Sanremo 2022

Apri Tutte Le Porte è una canzone di speranza, con un arrangiamento che Morandi reputa formidabile. “Non è la classica canzone di Sanremo ma spero possa piacere e divertire. Vado lì con entusiasmo e cerco di trasmettere qualcosa”, dice.

Nel testo ci sono riferimenti al periodo attuale. Morandi canta: “Nell’attesa che il male passi stiamo passando noi” e racconta: “Quando Lorenzo l’ha scritta forse pensava a questo, a venire fuori da questo momento grigio”.