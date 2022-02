Dopo lo stop durante la settimana sanremese, oggi Amadeus torna ai Soliti Ignoti ma non tutto quello che succede a Sanremo resta a Sanremo. Il direttore artistico del Festival numero 72 porterà con sé alcuni dei cantanti in gara al Festival, a partire dai vincitori, Mahmood e Blanco.

Quella di oggi per Amadeus è una puntata speciale dei Soliti Ignoti, in diretta dagli studi TV Rai a partire dalle 20.40 su Rai1, dopo il tradizionale appuntamento con il TG1 delle 20.00 e prima di dare spazio alla seconda stagione di Makari.

Un ritorno alla normalità, per Amadeus stasera che non riesce a fare a meno di portare con sé qualche strascico della bellissima settimana musicale sanremese appena trascorsa. Con lui ci saranno Mahmood e Blanco, vincitori con la canzone Brividi, ma non solo. Ai Soliti Ignoti anche Tananai, ultimo classificato al concorso canoro della Rai, che ha già conquistato i social con la sua simpatia ed autoironia.

Vedremo nuovi concorrenti alle prese con ignoti da riconoscere per aggiudicarsi ingenti premi in denaro. In base agli sconosciuti individuati nella loro professione, il concorrente in gara porterà a casa un premio in denaro oppure perderà tutto se non dovesse riuscire a concludere la sua sfida.

Nel gioco di Rai1 stasera vedremo anche alcuni esponenti del Festival di Sanremo 2022. L’elenco ufficiale non è stato diffuso dalla TV di Stato ma è confermata la presenza di Mahmood e Blanco e di Tananai che torneranno sulla prima rete Rai, stavolta non per gareggiare al Festival.

L’appuntamento è alle 20.40 di oggi, lunedì 7 febbraio 2022, su Rai1.