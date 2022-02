Sono stati annunciati gli ospiti di Domenica In del 13 febbraio. Una puntata a tutto Sanremo per la conduttrice Rai, salutata da tutti sul palco del Teatro Ariston durante il Festival.

Dopo la puntata della scorsa settimana in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, Mara Venier continua a dare spazio ai cantanti del Festival e ne accoglierà alcuni in studio domenica 13 febbraio.

Tanti cantanti del Festival sono quindi tra gli ospiti di Domenica In del 13 febbraio che lascia spazio alla kermesse canora guidata da Amadeus. Ma quali sono i cantanti che vedremo da zia Mara domani?

Concorrenti e non solo all’interno dello spazio dedicato a Sanremo 2022. Su Rai1 è attesa Ornella Muti, la prima delle 5 co-conduttrici del Festival, che ha calciato il palco al fianco di Amadeus nella serata di martedì 1 febbraio. L’attrice italiana racconterà le sue emozioni dopo aver fatto parte dell’evento musicale e televisivo più importante del Paese.

A seguire, spazio alla musica. Dal Festival di Sanremo 2022 appena concluso, ci saranno Donatella Rettore e Ditonellapiaga, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Dargen D’Amico, Rkomi e Tananai. Saranno loro a farci riassaporare l’emozione del palco del Teatro Ariston di Sanremo. Il Festival 2022 si è chiuso con la vittoria di Mahmood e Blanco, che non saranno da Mara Venier questa settimana.

In studio invece, Marino Bartoletti, Pierluigi Diaco, Fabio Canino, Nunzia De Girolamo. Dal mondo delle fiction di Rai1 vedremo Gaia Girace e Margherita Mazzucco, anche loro ospiti del Festival di Sanremo. Le due giovani attrici sono le protagoniste della fiction in onda su Rai 1, L’Amica Geniale, al via con la nuova stagione.

Per Mara Venier, quella di domani sarà la puntata che segnerà il ritorno in studio a Roma dopo quella in onda la scorsa settimana dal Teatro Ariston di Sanremo.