Manca sempre meno alla nuova edizione del Festival di Sanremo ed è il momento di leggere i testi delle canzoni in gara che pubblica in esclusiva solo Sorrisi ma saranno noti al pubblico nelle prime serate dell’esecuzione dei brani.

Nel testo di Insuperabile di Rkomi a Sanremo 2022 c’è anche Taxi Driver. L’artista si autocita inserendo nelle parole della canzone del Festival il titolo del suo album precedente. Da Taxi Driver quindi riparte alla volta di una nuova ed entusiasmante avventura come quella che lo vedrà protagonista in Riviera nella settimana musicale più impegnativa dell’anno.

Nella serata di venerdì 4 febbraio Rkomi sarà sul palco insieme ai Calibro 35 con un medley di brani di Vasco Rossi. Tra la prima e la seconda serata della competizione, invece, ascolteremo finalmente il nuovo singolo, Insuperabile, che arriva dopo un anno (e un disco) particolarmente proficuo per il cantante.

Significato e testo di Insuperabile di Rkomi a Sanremo 2022

Nel testo di Insuperabile di Rkomi a Sanremo 2022 ci sono una serie di immagini da ricongiungersi a Taxi Driver. I semafori e il mondo automobilistico trovano spazio tra le parole di Mirko in un testo che parte da una dichiarazione forte: “L’amore per me è elettricità”.