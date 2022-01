Il testo di Ora E Qui di Yuman a Sanremo 2022 racconta difficoltà con una sfaccettatura sempre positiva. Le difficoltà della vita vengono infatti affrontate nelle parole di Yuman, fino a superarle nel corso della canzone che il cantante presenta al Festival.

Non era tra i Big scelti da Amadeus ai fini della competizione ma il suo nome è emerso dalla categoria delle Nuove Proposte, insieme a quelli di Tananai e Matteo Romano. I tre si sono quindi aggiunti al cast dei Campioni per la gara in un’unica categoria in scena a febbraio sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Per Yuman poi arriverà un Ep, Qui.

“Sanremo è la tappa più importante che potessi immaginare oggi per me, e paradossalmente è un inizio, dentro e fuori. Mi troverò sul palco più ambito di Italia senza paura: canterò tutte le mie emozioni senza riserva, perché sono fatto così. Sono semplicemente un sognatore”, le sue parole prima di calcare il palco del Teatro Ariston del Festival, in gara tra colonne portanti della musica italiana ed artisti con carriere lunghissime alle spalle.



“Sono onorato di poter far musica e mi tormento ogni giorno per crescere. QUI rappresenta per me un passo importante, rappresenta la mia passione e la mia vita. Realizzando questo progetto discografico ho iniziato a intravedere un disegno più grande, il confluire di pensieri, energie e vite. All’interno dell’EP c’è tutto questo, c’è un grosso lavoro di squadra e la consapevolezza che la vita è tutto, una costellazione di grandi emozioni e sottili sensazioni, frustrazioni puntuali ma anche lampi di gioia. La vita è tutto questo, tutto quello che adesso è QUI”, ha aggiunto a proposito del suo disco di prossima pubblicazione.

Significato e testo di Ora E Qui di Yuman a Sanremo 2022

Nel testo di Ora E Qui di Yuman a Sanremo 2022 si parla delle difficoltà da affrontare prima di ritrovare la serenità tanto agognata. Notti insonni e progetti mai portati a termine non sono altro che il preludio di una reazione importante che porta ad uscire da una situazione particolarmente complicata. I momenti difficili vengono discussi e affrontati nelle parole di Yuman, fino a che “finalmente io riesco a dire che sto bene”.