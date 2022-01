Chi è Ornella Muti? Non c’è bisogno certo di spiegarlo né alle vecchie generazioni, che l’hanno conosciuta e hanno avuto modo di vedere decine dei suoi film, e né alle nuove visto che l’attrice è molto ‘social’ per via della figlia Naike Rivelli. Per tutti gli altri c’è il palco di Sanremo 2022 che ospiterà l’attrice in veste di conduttrice della prima serata al fianco di Amadeus.

Toccherà alla splendida attrice rompere il ghiaccio al timone di questa nuova edizione della kermesse canora che finalmente potrà riavere indietro il pubblico dal vivo e una serie di restrizioni meno dure rispetto al passato. Icona del cinema italiano e sex symbol degli Anni 70 e 80, Ornella Muti esordì al cinema ormai cinquanta anni fa quando, a soli 14 anni, nel 1969, fu scelta da Damiano Damiani come protagonista del suo film La Moglie più Bella, ispirato alla vicenda di Franca Viola, prima donna a dire no al matrimonio riparatore.

Fu proprio Damiani ad ‘imporle’ il nome d’arte Ornella Muti spianandole la strada verso 50 anni di onorata carriera al fianco di alcuni nomi importanti del cinema italiano come quello di Dino Risi, Mario Monicelli, Ettore Scola, John Landis, Paolo Virzì, Francesca Archibugi e Woody Allen. Fu proprio l’incontro con Monicelli a regalarle una svolta già nel 1974 quando presto il suo volto alla giovane Vincenzina in Romanzo Popolare.

L’incontro artistico con Adriano Celentano ha fatto il resto anche se, secondo gli ultimi gossip, il loro amore non fu solo cinematografico. Secondo alcuni rumors, poi confermati da Ornella Muti qualche anno fa, sembra che i due abbiano avuto un presunto flirt e che la scintilla sia scoccata proprio durante il film Innamorato Pazzo. All’epoca Adriano Celentano era già sposato con Claudia Mori da quasi venti anni.

I suoi ultimi lavori risalgono a qualche anno fa sia in tv (dove l’abbiamo vista in Sirene nel 2017) che al cinema (in Wine to Love e Mare di Grano nel 2018).

La sua vita privata

Ornella Muti è stata sposata due volte prima con l’attore Alessio Orano per sei anni e poi con Federico Fachinetti dal 1988 al 1996. L’attrice ha tre figli: Naike Rivelli, nata nel 1974 (non si conosce l’identità del padre), Carolina e Andrea Fachinetti, avuti dal secondo marito Federico, anche loro attori. Ornella Muti è nonna di tre nipoti, Akash, Alessandro e Giulia.