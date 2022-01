Colapesce Dimartino a Sanremo 2022: il duo in gara lo scorso anno calcherà nuovamente il palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Con la loro Musica Leggerissima, Colapesce Dimartino hanno conquistato tutti, dal pubblico alla stampa passando per le radio. Non hanno trionfato, perché la vittoria di Sanremo 2021 non poteva che finire tra le mani dei Maneskin e del loro rock purissimo, ma è Musica Leggerissima una delle canzoni più amate della scorsa edizione.

Tra le più apprezzate dal pubblico, tra le più trasmesse in radio, tra i brani che ancora oggi canticchiamo sotto la doccia, forse quest’anno la riascolteremo in diretta su Rai1, tra i successi che il duo presenterà al pubblico della rete ammiraglia.

Così, Amadeus li richiama. Non è nota la serata del Festival che li vedrà protagonisti ma Colapesce e Dimartino ci saranno anche quest’anno. In gara tra i Campioni, tra l’altro, c’è la cantante spagnola Ana Mena che, sui social, prima di confermare la sua presenza al Festival, ha realizzato proprio una cover di Musica Leggerissima in lingua spagnola.

Colapesce Dimartino a Sanremo 2022

Viene annunciata oggi a La Vita In Diretta la presenza di Colapesce Dimartino a Sanremo 2022. I due artisti saranno tra gli ospiti della kermesse canora guidata da Amadeus ma non si sa ancora se si esibiranno sul palco del Teatro Ariston oppure a bordo della nave che accoglierà diversi show musicali e strettamente connessa con il palco in teatro.

Alcuni degli ospiti del Festival, infatti, sembra si esibiscano a bordo della Costa Toscana, un progetto a cui Amadeus lavorava già per il Festival dello scorso anno e che adesso diventa realtà con la conduzione di Orietta Berti e Rovazzi.