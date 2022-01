La comunicazione ufficiale è attesa sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, forse nella serata che accoglierà Laura Pausini, la seconda. Ma ormai tutto è pronto, o quasi, per la conferma definitiva. E uno dei volti dell’Eurovision italiano sarà proprio la cantante di Solarolo.

Ad anticipare i conduttori della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest è l’agenzia di stampa Adn Kronos, confermando le voci che da mesi si rincorrono in rete. I conduttori di Eurovision 2022 a Torino saranno due, forse tre. I primi due nomi confermati sono quelli di Alessandro Cattelan e Laura Pausini; in forse il nome di Mika, stando a quando apprende l’agenzia che ne dà notizia oggi in rete.

Il nome di Alessandro Cattelan, in effetti, è stato tra i primi ad emergere. Il conduttore ha lasciato Sky dopo un percorso molto lungo che lo ha visto alla conduzione di X Factor e di E Poi C’è Cattelan. Approdato in Rai, è stato il protagonista di un suo show ma sembrava strano a tutti che la TV di Stato potesse arruolarlo solo per questo.

Immediatamente è stata avanzata l’ipotesi di Alessandro Cattelan all’Eurovision 2022 per l’edizione italiana a Torino. Il secondo nome emerso in rete è stato poi quello della influencer Chiara Ferragni, che sembra ormai essere accantonato del tutto. Ma sul palco ci sarà una donna: Laura Pausini, cantante italiana amata in tutto il mondo.

Da confermare invece l’effettiva presenza di Mika alla guida dello show. Secondo quanto riferisce Adn Kronos nello stesso articolo, l’annuncio ufficiale avverrà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nel corso di una delle cinque serate del Festival, forse la seconda.

Determinante, nella scelta del duo o del trio, la padronanza della lingua inglese: nessuno de tre avrebbe alcun tipo di problema a condurre l’intero show in lingua, senza supporto di traduzione simultanea.