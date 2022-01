In questo articolo troverete tutte le informazioni utili sulla seconda serata del Festival. Cosa vedremo mercoledì 2 febbraio in diretta su Rai1? Quali cantanti si esibiranno dei 25 in gara tra i Campioni? Quali sono gli ospiti attesi sul palco e chi sarà la co-conduttrice al fianco di Amadeus?

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2022 in scena il 2 febbraio è in continuo divenire ma intanto conosciamo i primi ospiti e i Big attesi sul palco.

Cosa succede nella seconda serata di Sanremo 2022, mercoledì 2 febbraio

La seconda serata di Sanremo 2022 prevede l’interpretazione-esecuzione delle altre 13 canzoni in gara. AL termine della seconda serata del Festival, il pubblico avrà ascoltato tutte le 25 canzoni di Sanremo 72.

Le canzoni/Artisti verranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web: giuria della carta stampata e tv; giuria delle radio; giuria del web.

I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33%; giuria delle radio 34%; giuria del web 33%.

All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 13 canzoni della serata.

Al termine della Serata verrà stilata una classifica congiunta di tutte le 25 canzoni/Artisti in competizione, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della Prima Serata (le prime 12 ) e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata (le seconde 13).

La co-conduttrice della seconda serata del Festival è Lorena Cesarini, al fianco di Amadeus sul palco del Teatro Ariston.

Gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2022

Nella seconda serata di mercoledì 2 febbraio 2022 a Sanremo è attesa Laura Pausini. L’amatissima artista italiana, che ha conquistato il mondo intero, presenterà il nuovo singolo, Scatola, e i suoi progetti per il resto dell’anno, incluso il suo primo film su Prime Video.

Tra gli ospiti della seconda serata anche Checco Zalone.

Scaletta seconda serata di Sanremo 2022, 2 febbraio

Si esibiranno i seguenti artisti (elenco non in ordine di esibizione, che verrà rivelato nelle prossime ore):

Elisa – O Forse Sei Tu

Ditonellapiaga con Donatella Rettore – Chimica

Highsnob e Hu – Abbi Cura Di Te

Le Vibrazioni – Tantissimo

Sangiovanni – Farfalle

Emma – Ogni Volta è Così

Iva Zanicchi – Voglio Amarti

Fabrizio Moro – Sei Tu

Irama – Ovunque Sarai

Giovanni Truppi – Tuo Padre Mia Madre Lucia

Aka7even – Perfetta Così

Tananai – da Sanremo Giovani – Sesso Occasionale

Matteo Romano – da Sanremo Giovani – Virale