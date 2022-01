Amadeus annuncia le 5 co-conduttrici di Sanremo 2022 stasera al TG1. Dopo la comunicazione del primo nome della donna che lo affiancherà in una delle 5 serate del Festival della Canzone Italiana, il direttore artistico svela anche gli altri 4 nomi.

Saranno ben 5 le donne al fianco del conduttore, che si appresta a condurre il Festival per alla terza volta consecutiva. Con lui sul palco del Teatro Ariston non una ma ben 5 donne del mondo dello spettacolo che si alterneranno nelle serate della competizione musicale.

Ognuna delle 5 co-conduttrici calcherà il prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo in una serata diversa. La suddivisione delle conduttrici nelle singole serate è già nota, anche questa comunicata in via ufficiale dal direttore artistico al TG1 di oggi.

Alla data odierna, dunque, il parterre della co-conduzione è al completo. Gli annunci relativi al Festival della Canzone Italiana, però, sono ancora all’inizio.

Le 5 co-conduttrici di Sanremo 2022

Dopo il primo nome, quello dell’attrice Maria Chiara Giannetta, Amadeus schiera le altre 4 co-conduttrici che annuncia ufficialmente attraverso un collegamento in diretta nel TG1 di martedì 11 gennaio.

Amadeus annuncia al TG1 che nella nuova avventura al Festival sarà accompagnato da 5 donne eccezionali.



Martedì 1 febbraio: Ornella Muti, icona del cinema italiano.

Mercoledì 2 febbraio: Lorena Cesarini sarà la co-conduttrice del Festival.

Giovedì 3 febbraio: Drusilla Foer sarà sul palco con Amadeus.

Venerdì 4 febbraio: si sarà la già comunicata Maria Chiara Giannetta.

Sabato 5 febbraio: Sabrina Ferilli, una delle attrici più amate dal pubblico italiano.

Gli ospiti di Sanremo 2022

Sul fronte degli ospiti, il primo (ed unico) nome al momento comunicato in via ufficiale è quello dell’attore comico Checco Zalone. L’Ansa riferisce che il primo super ospite musicale all’Ariston dovrebbe invece essere l’artista bolognese Cesare Cremonini, il cui nome è emerso oggi in rete e non ha ancora trovato conferma ufficiale da parte della direzione artistica.