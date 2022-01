C’è il dolore profondo nel testo di Ti Amo Non Lo So Dire di Noemi a Sanremo 2022: è questo il singolo che la cantante presenta in gara al Festival numero 72 condotto da Amadeus.

Si tratta di un brano autobiografico con un testo profondo e consapevole. Nel testo di Ti Amo Non Lo So Dire di Noemi a Sanremo 2022 la voce dell’artista affronta un dolore personale in un uptempo scritto da Dario Faini, Alessandro Mahmoud, Alessandro La Cava e prodotta da Dorado Inc.

“La vita è una continua contrapposizione. Da una parte la forza del desiderio di superare le nostre paure per realizzare i nostri sogni. Dall’altra le fragilità che scopriamo e affrontiamo nel percorso di cambiamento, la sofferenza che può derivare dalle parole dette o non dette”, spiega Noemi a proposito del brano che presenta al Festival della Canzone Italiana.

Significato e testo di Ti Amo Non Lo So Dire di Noemi a Sanremo 2022

Il testo di Ti Amo Non Lo So Dire di Noemi a Sanremo 2022 racconta il coraggio di superare la paura di prendere una posizione, il coraggio di scoprirsi, il coraggio di esprimere i propri sentimenti. Si parla del coraggio del cambiamento e delle sue conseguenze attraverso una metafora che la stessa interprete ha spiegato.

Rappresenta la fragilità che deriva dal timore di dire quelle due parole magiche che spesso terrorizzano.

“Non saper dire ti amo è una metafora per poter spiegare questa fragilità. Perché per dire ti amo ci vuole un coraggio immenso. Per raccontare questa dicotomia ho scelto un pezzo uptempo con un testo importante che ben rappresenta l’energia e l’equilibrio tra mente e corpo necessari per affrontarla”, aggiunge la cantante.