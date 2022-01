Nel testo di Duecentomila Ore di Ana Mena a Sanremo 2022 c’è l’attesa. La canzone si apre raccontando ddi un’attesa in solitaria in cui la protagonista aspetta la sua dolce metà per una cena.

Il ritmo è incalzante ed è quello a cui Ana Mena ci ha abituati, con i suoi tormentoni in feat. con i cantanti italiani più amati. Il naturale proseguimento del suo percorso in Italia la porta a calcaree il palco del Teatro Ariston di Sanremo per realizzare quello che per lei è sempre stato un sogno.

Nel 2022 lo realizzerà partecipando al Festival di Amadeus nella categoria dei Campioni con un brano che non la snatura e che promette di tenerci compagnia almeno fino alla prossima estate. Un pezzo che resta in testa al primo ascolto e che vanta tra gli autori Rocco Hunt, con il quale la cantante ha già messo a segno A Un Passo Dalla Luna e Un Bacio All’Improvviso.

Significato e testo di Duecentomila Ore di Ana Mena a Sanremo 2022

L’attesa, l’amore e l’attesa dell’amore nel testo di Duecentomila Ore di Ana Mena a Sanremo 2022. La canzone si apre con l’immagine di una donna in attesa del suo compagno per consumare la cena e prosegue con una riflessione su un rapporto fatto di dolore e di assenza.