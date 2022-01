A Sanremo 2022 Massimo Ranieri porta Lettera Di Là Dal Mare, brano inedito che segna il suo ritorno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 25 anni dopo l’ultima volta in concorso. Comunque vada, Amadeus ha già messo a segno un colpaccio vero: Massimo Ranieri torna a mettersi in gioco tra i Campioni e non è l’unico super Big della musica italiana a farlo.

L’artista condividerà l’esperienza con illustri colleghi come Gianni Morandi e Iva Zanicchi, oltre ad Elisa e tanti giovanissimi (e meno) delle ultime generazioni.

Per il suo ritorno al Festival, Massimo Ranieri ha scelto di cimentarsi con il brano inedito Lettera Di Là Dal Mare, scritto da Fabio Ilacqua che già in passato aveva scritto per Massimo.

Un viaggio infinito nel testo del brano che vanta il merito di riportare in Riviera uno degli artisti più apprezzati del repertorio italiano. Ma per Ranieri non è la prima volta al Festival, in concorso. Se l’ultima volta lo abbiamo visto sul palco come ospite, resta indimenticabile la sua vittoria nel 1988 con Perdere L’Amore, brano che segnò una pagina importante della canzone pop.

Testo e significato Lettera Di Là Del Mare di Massimo Ranieri

Un viaggio infinito è ciò a cui presta la voce l’artista per il suo atteso ritorno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. La vocalità unica di Ranieri darà forma e spazio ad un viaggio senza confini, a partire da una notte “non finisce mai”.