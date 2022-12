A Sanremo 2023 anche La Rappresentante di Lista ma in un ruolo completamente nuovo per il duo, che non sarà fisicamente presente sul palco.

A Sanremo 2022, La Rappresentante di Lista era in gara con il singolo Ciao Ciao, che ha conquistato il pubblico e le classifiche al primo ascolto. A Sanremo 2023, La Rappresentante di Lista non sarà in gara come duo ma presenterà ugualmente una canzone. Porta la sua firma, infatti, il brano inedito che verrà presentato in gara tra i Campioni dai Cugini di Campagna.

L’annuncio arriva lunedì 5 dicembre nel corso del primo appuntamento con Viva Rai2, il nuovo show mattutino di Fiorello. Nella prima puntata, tante anticipazioni sul prossimo Festival di Sanremo. Tra queste, la presenza di Francesca Fagnani in qualità di co-conduttrice e quella de La Rappresentante di Lista come firma su uno dei pezzi in competizione.

Per i Cugini dei Campagna il Festival è un vero e proprio debutto. Saranno in gara a Sanremo 2023 per la prima volta nella loro lunga carriera. Il loro nome è stato pronunciato da Amadeus tra i Campioni nella 73° edizione del Festival della Canzone Italiana che avrà luogo a Sanremo dal 7 all’11 febbraio 2023.

Il titolo del brano che presenteranno in gara non è ancora noto e verrà comunicato da Amadeus, direttore artistico della kermesse canora, nel corso della finale di Sanremo Giovani il prossimo 16 dicembre. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.