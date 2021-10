Con la pubblicazione del regolamento è stato svelato il programma di Sanremo 2022 serata per serata. 5 le serate del Festival della Canzone Italiana, come tradizione vuole, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo su Rai1.

La nuova edizione della kermesse canora si terrà da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio 2022 con la conduzione di Amadeus, anche direttore artistico del Festival.

24 i cantanti in gara a Sanremo 2022: 22 Big/Campioni e 2 Giovani/Nuove Proposte, vincitori della competizione che si svolgerà nel mese di dicembre.

Sanremo 2022 rinuncia sostanzialmente alla competizione dei Giovani nel mese di febbraio per anticiparla a dicembre e scorporarla dal Festival verro e proprio.

Modifiche anche nella serata delle cover, che si terrà nella quarta serata del venerdì e non più nella terza del giovedì.

Prima Serata – (martedì 1 febbraio 2022)

Interpretazione-esecuzione di 12 canzoni in gara, la prima metà delle 24 previste al Festival di Sanremo 2022.



Le canzoni/Artisti verranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web: giuria della carta stampata e tv, giuria delle radio; giuria del web.

I tre sistemi di votazione in serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33%; giuria delle radio 34%; giuria del web 33%.

All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 12 canzoni ascoltate nel corso della prima serata di Sanremo 2022.

Seconda Serata (mercoledì 2 febbraio 2022)

Interpretazione-esecuzione delle altre 12 canzoni in gara.

Le canzoni/Artisti verranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web: giuria della carta stampata e tv; giuria delle radio; giuria del web.

I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33%; giuria delle radio 34%; giuria del web 33%.

All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 12 canzoni della serata.

Al termine della Serata verrà stilata una classifica congiunta di tutte le 24 canzoni/Artisti in competizione, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della Prima Serata (le prime 12 ) e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata (le seconde 12).

Terza Serata (giovedì 3 febbraio 2022)

Interpretazione-esecuzione delle 24 canzoni in gara da parte dei rispettivi 24 Artisti. Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Demoscopica 1000.

I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Demoscopica 1000 50%.

La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni/Artisti in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 24 canzoni/Artisti in gara.

Quarta Serata (venerdì 4 febbraio 2022)

Interpretazione–esecuzione, da parte di ognuno dei 24 Artisti in gara, di una Cover, scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano ed internazionale degli anni 60’, 70’ e 80’.

Gli Artisti, che potranno quindi nell’occasione potranno anche cantare in lingua straniera e potranno scegliere di esibirsi da soli oppure insieme ad artisti Ospiti di conclamata fama italiani o stranieri, saranno votati: dal pubblico con il Televoto; dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come unica componente di voto; dalla Demoscopica 1000.

I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 1000 33%.

La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 24 canzoni/Artisti in gara.

Serata Finale, (sabato 5 febbraio 2022)

Interpretazione-esecuzione delle 24 canzoni in gara da parte dei rispettivi 24 Artisti.

Le canzoni/Artisti verranno votati dal pubblico attraverso il Televoto.

La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti.

Riproposizione – attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio video – delle 3 canzoni (o parte di esse) degli Artisti in gara con la posizione più elevata in classifica.

Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il Televoto; della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, in maniera congiunta, come unica componente di voto; della Demoscopica 1000.

I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 1000 33%.

Verrà decretato il vincitore del Festival di Sanremo 2022 e annunciati il secondo e il terzo classificato.