Approda a Sanremo pronto a far ballare l’intero Teatro Ariston e il pubblico da casa. Come andrà l’esperienza di Dargen D’Amico al Festival? Lo scopriremo molto presto. Intanto scopriamo il testo di Dove Si Balla di Dargen D’Amico a Sanremo 2022.

Si tratta di un brano che strizza l’occhio alle dance, dalle atmosfere tipicamente anni ’90. Lo ascolteremo dalla voce di Jacopo Matteo Luca D’Amico, questo il nome all’anagrafe di Dargen D’Amico. Originario di Milano, nasce nel 1980 e partecipa al Festival con un brano sicuramente di rottura.

Comunque vada, non passerà di certo inosservato in un’edizione in cui a far da padrone è ancora l’amore in ogi sua sfaccettatura. L’obiettivo di Dargen D’Amico è invece quello di far muovere tutto il teatro Ariston.

Significato e testo di Dove Si Balla di Dargen D’Amico a Sanremo 2022

Il testo di Dove Si Balla di Dargen D’Amico a Sanremo 2022 è un inno agli anni ’90 e alla musica dance. In effetti alle sue spalle c’è anche un percorso da dj che rende il tutto perfettamente in linea con il suo presente.

Alla scrittura del brano c’è un team di autori ampio: J. M. L. D’Amico – E. Roberts – G. Fazio – J. M. L. D’Amico – E. Roberts – G. Fazio – A. Bonomo.